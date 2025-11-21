Slušaj vest

- Što se tiče situacije koja ugrožava opstanak Japana, vlada će doneti sveobuhvatnu procenu na osnovu svih raspoloživih informacija - rekla je Takaiči pred put na samit G-20 u Južnoj Africi i dodala da stav vlade ostaje dosledan i da nema promene, prenosi "Blumberg".

Takaiči je istakla da želi da nastavi unapređenje odnosa sa Kinom, pozivajući se na sastanak sa predsednikom Si Đinpingom prošlog meseca, ali je naglasila da Tokio neće povući svoje ranije izjave.

Takaiči je prva japanska liderka koji je javno povezala potencijalnu krizu u Tajvanskom moreuzu sa mogućim raspoređivanjem japanskih trupa, što je izazvalo oštru reakciju Kine, uključujući ekonomske mere i pretnje daljim sankcijama, preneo je "Blumberg".

Kina je reagovala talasom ekonomskih mera, uključujući upozorenja turistima, obustavu uvoza japanskih morskih plodova i odobrenja za japanske filmove.

Portparolka kineskog Ministarstva spoljnih poslova upozorila je da će Kina da preduzme "ozbiljne kontramere" ukoliko Takaiči ne povuče svoje izjave.

Spor je nastao nakon što je Takaiči rekla da bi vojna akcija u Tajvanskom moreuzu mogla da bude klasifikovana kao "situacija koja ugrožava opstanak Japana", što bi omogućilo pravno raspoređivanje japanskih trupa u odbranu saveznika.