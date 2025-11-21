Slušaj vest

Dramatičan govor generala Fabijena Mandona izazvao je oštre reakcije širom političkog spektra, uz optužbe za ratno huškanje i nepotrebno zastrašivanje mladih ljudi.

General Mandon, najbliži vojni savetnik Emanuela Makrona, koga je predsednik imenovao za načelnika generalštaba u julu, rekao je da Francuska ima "ekonomsku i demografsku snagu" potrebnu da pobedi Moskvu, ali da društvu nedostaje "duh" za takav izazov.

Obraćajući se francuskim gradonačelnicima u sredu, 56-godišnji general je rekao:

- Ono što nam nedostaje - a vi imate ključnu ulogu - jeste snaga duha da prihvatimo da ćemo morati da izdržimo kako bismo zaštitili ono što jesmo. Ako naša zemlja posrne jer nije spremna da prihvati gubitak svoje dece - jer stvari treba nazvati pravim imenima - ako nismo spremni na ekonomske teškoće jer će prioritet biti proizvodnja za odbranu, onda smo u opasnosti. Morate o tome da razgovarate u svojim zajednicama.

Ranije je, pred članovima parlamentarnog odbora za odbranu, general Mandon (inače, bivši pilot lovaca) rekao da je naredio francuskoj vojsci da bude "spremna za sukob sa Rusijom za tri do četiri godine".

Osvrćući se na rat u Ukrajini, rekao je da bi Vladimir Putin "mogao biti u iskušenju da nastavi rat na našem kontinentu", što, prema njegovim rečima, opravdava ponovno naoružavanje Francuske.

Njegove reči su izazvale pravi talas kritika, a najoštriji odgovor mu je uputio Žan-Lik Melanšon, lider radikalno levičarskog pokreta Nepokorena Francuska, koji je ranije bio sklon Rusiji, a rezervisan prema Ukrajini.

Melanšon je rekao da se potpuno ne slaže sa "predviđanjem žrtava koje bi proizašle iz naših diplomatskih neuspeha, o kojima javnost nije ni pitala".

Parlamentarna grupa njegove stranke optužila je generala Mandona da je "prekoračio svoja ovlašćenja dramatizovanjem ratnih scenarija" i rekla:

- Šef oružanih snaga ne bi trebalo da ovo govori.

Fabijen Mandon Foto: BENOIT TESSIER / AFP / Profimedia

Fabijen Rusel, lider Francuske komunističke partije, takođe je kritikovao generalove reči:

- Zar 51.000 ratnih spomenika u našim gradovima nije dovoljno? Za odbranu, ali ne i za nepodnošljivu ratnohuškačku retoriku.

Sa desne strane, Sebastijan Šenu, potpredsednik Nacionalnog okupljanja, rekao je da general Mandon "nema legitimitet da uznemirava francuski narod uznemirujućim izjavama koje ni na koji način ne odražavaju zvanični stav države".

Bivša socijalistička predsednička kandidatkinja Segolen Rojal otišla je korak dalje, rekavši da Makron mora "objasniti" da li podržava generalov ton, a ako ne, "šef generalštaba mora da podnese ostavku".

Dodala je da će takve "lude izjave samo produbiti anksioznost mladih ljudi, koji su već na ivici, destabilizovati francusku ekonomiju i izložiti Francusku ismevanju“.