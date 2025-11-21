Slušaj vest

Najmanje 15 radnika je poginulo, a sedam drugih je povređeno danas u snažnoj eksploziji kotla u fabrici lepka u gradu Fajsalabadu, u istočnoj pakistanskoj provinciji Pendžab. Policija je uhapsila upravnika fabrike, dok je vlasnik u bekstvu, javlja AP Njuz.

Uzrok eksplozije još nije poznat. Prema rečima lokalnog zvaničnika Radže Džahangira, detonacija je teško oštetila fabričku zgradu i obližnje kuće, izazvala požar u postrojenju i proširila paniku po celom području.

Lokalni policijski zvaničnik Mohamed Aslam potvrdio je da je istraga u toku. Glavna ministarka Pendžaba Marjam Navaz Šarif izrazila je saučešće porodicama žrtava i naložila vlastima da svim povređenima pruže najbolju moguću medicinsku negu.