EKSPLODIRAO KOTAO U FARBICI LEPKA: Broje se mrtvi i povređeni, požar zahvatio i obližnje kuće, VLASNIK U BEKSTVU! (FOTO/VIDEO)
Najmanje 15 radnika je poginulo, a sedam drugih je povređeno danas u snažnoj eksploziji kotla u fabrici lepka u gradu Fajsalabadu, u istočnoj pakistanskoj provinciji Pendžab. Policija je uhapsila upravnika fabrike, dok je vlasnik u bekstvu, javlja AP Njuz.
Uzrok eksplozije još nije poznat. Prema rečima lokalnog zvaničnika Radže Džahangira, detonacija je teško oštetila fabričku zgradu i obližnje kuće, izazvala požar u postrojenju i proširila paniku po celom području.
Lokalni policijski zvaničnik Mohamed Aslam potvrdio je da je istraga u toku. Glavna ministarka Pendžaba Marjam Navaz Šarif izrazila je saučešće porodicama žrtava i naložila vlastima da svim povređenima pruže najbolju moguću medicinsku negu.
Industrijske nesreće i požari u fabrikama su česti u Pakistanu, uglavnom zbog loših bezbednosnih standarda. Prošle godine, desetak radnika je povređeno u sličnoj eksploziji kotla u tekstilnoj fabrici u istom gradu, Fajsalabadu. Takođe, prošle nedelje, u eksploziji u fabrici vatrometa u lučkom gradu Karačiju poginule su četiri osobe.
(Kurir.rs/APNews/Index/Prenela: M. V.)