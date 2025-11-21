Slušaj vest

Venecuelanski predsednik Nikolas Maduro u sredu je predstavio ono što je nazvao „sveobuhvatnim planom odbrane“ za učvršćivanje strateškog koridora između Karakasa i priobalne države La Gvaira, izjavljujući da su „teško naoružanje i rakete“ već raspoređeni i operativni dok se američko vojno prisustvo zadržava u obližnjim karipskim vodama.

U nacionalno prenosivoj prezentaciji na državnom televizijskom kanalu VTV, Maduro je stajao ispred mape koja je ocrtavala gusto naseljenu deonicu koja povezuje glavni grad sa glavnom lukom zemlje i međunarodnim aerodromom.

Šta podrazumeva plan?

Rekao je da plan detaljno opisuje „ulicu po ulicu, zajednicu po zajednicu, oružje po oružje, sistem naoružanja po sistem naoružanja“ kako vlada namerava da brani područje od onoga što je opisao kao spoljne pretnje.

Demonstracija sile dolazi u trenutku kada Vašington održava raspoređivanje vazdušnih i pomorskih snaga na Karibima koje je počelo u avgustu kao deo operacije protiv trgovine drogom. Karakas naziva američko prisustvo „pretnjom“ i pokušajem da se izazove promena režima – optužbe koje Vašington poriče. Diplomatski odnosi između dve zemlje su zamrznuti od 2019. godine.

Maduro je rekao da je „arsenal oružja za milicionere i milicionerke“ – pripadnike građanske milicije, posebne komponente Bolivarskih nacionalnih oružanih snaga – već na mestu. Prema vladi, više od 8 miliona ljudi se prijavilo u miliciju tokom kampanje za regrutovanje pokrenute u avgustu, ubrzo nakon što je počelo raspoređivanje SAD.

Dodao je da je ceo sistem „pušaka, teškog naoružanja i raketa“ u koridoru Karakas–La Gvaira aktivan, fokusiran na odbranu priobalnih planina i ključne infrastrukture, uključujući luku La Gvaira i međunarodni aerodrom Simon Bolivar u Maikvetiji.

Maduro je naglasio da plan odbrane nisu osmislili vojni stratezi, već „misleći umovi osnaženih ljudi“ koji žive u zajednicama duž koridora.

1/10 Vidi galeriju Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Napetosti u odnosima Venecuele i SAD

Eskalacija vojne retorike dolazi usred nove faze neizvesnosti u odnosima SAD i Venecuele. U ponedeljak je Maduro upozorio da bi američki napad na Venecuelu označio „politički kraj“ predsednika Donalda Trampa, iako je takođe signalizirao otvorenost za sastanak „licem u lice“. Tramp je, sa svoje strane, u nedelju rekao da bi „moglo biti razgovora“ sa Madurom jer „Venecuela želi da razgovara“.

U petak je dodao da je već odlučio o nizu mera u vezi sa Venecuelom, ali nije ponudio dalje detalje.

Tokom vikenda, Stejt department je objavio da će 24. novembra označiti Kartel de los Soles — mrežu droge za koju Vašington tvrdi da je predvode Maduro i visoki venecuelanski zvaničnici — kao stranu terorističku organizaciju.