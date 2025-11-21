Slušaj vest

Ukrajinski višenamenski dron Barakudauništio je ruski logistički punkt na obali reke Dnjepar, a snimak tog napada je objavila 40. brigada obalske odbrane ukrajinskog Mornarčkog korpusa..

Na snimku se vidi kako dron juri tik iznad vode prema ruskoj poziciji na obali, nakon čega eksplodira pri udaru. Po jačini eksplozije, ukrajinske snage smatraju da je mesto služilo kao skladište municije.

Ukrajinski dron Barakuda pogađa rusko skladište municije na Dnjepru Foto: Printkrin

Šta je Barakuda?

Ukrajina je prvi put predstavila dron Barakuda krajem avgusta. Dron su dizajnirali i izgradili pripadnici jedinice "Barakuda" u okviru 40. brigade, a od tada je postao jedan od najboljih sistema u upotrebi tokom borbi.

Prema rečima konstruktora, Barakuda koristi modularnu arhitekturu, što znači da se može opremiti različitim tipovima naoružanja. To uključuje: bacače granata, improvizovane udarne bojeve glave, pomorske mine.

Platforma takođe koristi AI navigaciju i nišanjenje, što povećava preciznost i sposobnost autonomnog upravljanja.

Na prethodnim snimcima dron je prikazan kako ispušta pomorske mine u uske vodene kanale između rečnih ostrva i kako izvodi precizne udare pomoću montiranih bacača granata.

Uloga u borbenim i logističkim zadacima

Marinci navode da dron može obavljati i logističke zadatke, uključujući dopremu zaliha izolovanim položajima vojnika preko mreže ostrva na Dnjepru, što je od ključnog značaja kako borbe duž reke postaju sve intenzivnije.

Grčko-ukrajinska saradnja na bespilotnim plovilima

Ranije je, nakon sastanka grčkog premijera Kirjakosa Micotakisa i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, najavljena zajednička proizvodnja bespilotnih površinskih plovila za ukrajinske oružane snage u grčkim brodogradilištima.

(Kurir.rs/United24media/Preneo: V.M.)

