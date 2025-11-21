Slušaj vest

Kremlj je danas saopštio da Rusija još nije dobila ništa zvanično od SAD u vezi s američkim mirovnom planom za Ukrajinu od 28 tačaka, ali da je spremna za pregovore.

Rojters navodi da je Vašington Kijevu predstavio plan koji ukrajinski zvaničnici sada proučavaju.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov rekao je da Rusija i Amerika još uvek ne razgovaraju o detaljima ​​predloga, ali da se kontakti odvijaju.

- Postoje određene ideje na američkoj strani, ali se trenutno ništa suštinski ne razmatra. Potpuno smo otvoreni, održavamo našu otvorenost za mirovne pregovore - kazao je Peskov novinarima.

On je rekao da ruski napredak na frontu smanjuje opcije kojima raspolaže ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

- Efikasan rad ruskih oružanih snaga trebalo bi da ubedi Zelenskog i njegov režim da je bolje da pregovara i to učini sada. Bolje je da to učini odmah, nego kasnije. Njegov prostor za donošenje odluka se smanjuje kako gubi teritoriju tokom ofanzivnih akcija ruskih oružanih snaga - naveo je Peskov.

Portparol ruskog predsednika Vladimira Putina je ocenio da je nastavak rata je "besmislen i opasan" za Ukrajinu.

- (Ukrajinski) režim mora da donese odgovornu odluku. Da to učini sada i preuzme odgovornost - zaključio je 

Zelenski je potvrdio da je primio američki plan, ali nije direktno komentarisao njegov sadržaj.

On je na Telegramu objavio da je Ukrajina "spremna za konstruktivan, iskren i brz rad".

Aksios je dobio nacrt dokumenta ponuđenog Kijevu u okviru Trampovog plana po kojem će napad na Ukrajinu biti tretiran kao napad na NATO po ugledu na Član 5 Severnoatlantskog sporazuma.

