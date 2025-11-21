Slušaj vest

Dva ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.

Na snimku snimljenom dronom, svinja se vidi kako hoda stazom nekoliko metara ispred ruskih trupa.

Uplašena vojnicima, svinja skače i počinje da trči. Ali dok beži, njena zadnja kopita aktiviraju napravu, koja eksplodira u oblaku dima.

Zanimljivo je da je svinja preživela eksploziju, iako je izgledalo da je povređena, a ruski vojnici su izbegli oblak krhotina.

Nije poznato tačno gde ili kada je incident snimljen, ali je snimak podeljen na društvenim mrežama.

(Kurir.rs/TheTelegraph)

