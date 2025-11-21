Dva ruska vojnika izbegli su smrt zahvaljujući svinji, snimak sa fronta postao je viralan na društvenim mrežama
RUSKE VOJNIKE OD SIGURNE SMRTI SPASILA SVINJA: Pogledajte neverovatan snimak sa fronta! (VIDEO)
Dva ruska vojnika su spasena od dizanja u vazduh nakon što je svinja stala na protivpešadijsku minu koju su ostavile ukrajinske trupe u povlačenju.
Na snimku snimljenom dronom, svinja se vidi kako hoda stazom nekoliko metara ispred ruskih trupa.
Uplašena vojnicima, svinja skače i počinje da trči. Ali dok beži, njena zadnja kopita aktiviraju napravu, koja eksplodira u oblaku dima.
Zanimljivo je da je svinja preživela eksploziju, iako je izgledalo da je povređena, a ruski vojnici su izbegli oblak krhotina.
Nije poznato tačno gde ili kada je incident snimljen, ali je snimak podeljen na društvenim mrežama.
(Kurir.rs/TheTelegraph)
