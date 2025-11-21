Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je telefonski razgovor sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i britanskim premijerom Kirom Starmerom o planu za mir u Ukrajini.

"Razgovarali smo o planu za mir za Ukrajinu i celu Evropu. Cenimo napore Sjedinjenih Država, predsednika Trampa i njegovog tima usmerene na okončanje ovog rata. Radimo na dokumentu koji je pripremila američka strana. Ovo mora biti plan koji obezbeđuje pravi i dostojanstven mir,", napisao je Zelenski na platformi X.

1/8 Vidi galeriju Volodimir Zelenski Emanuel Makron Kir Starmer Fridrih Merc Donald Tusk Kijev Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

"Tesno koordiniramo kako bismo osigurali da se principijelni stavovi uzmu u obzir. Koordinirali smo sledeće korake i složili se da će naši timovi sarađivati na odgovarajućim nivoima", dodao je ukrajinski lider.

Detalji plana za Ukrajinu

Volodimir Zelenski primio je nacrt američkog plana za okončanje rata i očekuje razgovore sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u narednim danima, saopštio je ukrajinski predsednički kabinet.

Plan koji je prenela ruska privatna medijska grupa RCB (RosBiznesConsulting) predviđa da će Ukrajina uneti u Ustav odredbu da neće bIti članica NATO i da će zadržati nenuklearni status.

Navodi se da će Krim, Donjecki Luganskde fakto biti priznati kao ruske teritorije, dok će se u Hersonui Zaporožjusadašnja linija frona „zamrznuti“, a bilo bi zabranjeno raspoređivanje NATO trupa u Ukrajini.

1/14 Vidi galeriju Ukrajinski predsednik Volodmir Zelenski Foto: EPA Stringer

Posle potpisivanja mirovnog plana u Ukrajini moraju da se održe izbori u rok od 100 dana, a predviđena je i amnestija za sve učesnicike rata.

Svih 28 tačaka plana možete pročitati OVDE.

Američka inicijativa dolazi u trenutku kada su ukrajinske snage u lošem položaju na frontu, a vladu Zelenskog potresa korupcijski skandal. Parlament je smenio dvoje ministara.

Šta kaže Rusija?

Moskva umanjuje značaj nove američke inicijative. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da "konsultacije nisu u toku" i da "nema procesa koji bi se mogao nazvati pregovorima".

Dodao je da Rusija ostaje pri zahtevima koje je predsednik Vladimir Putin izneo na samitu s Trampom u avgustu - da svaki mirovni sporazum mora rešiti "uzroke sukoba", termin koji Moskva koristi da opravda svoje zahteve.

1/6 Vidi galeriju Ruski predsednik Vladimir Putin i portparol Kremlja Dmitrij Peskov Foto: GAVRIIL GRIGOROV/SPUTNIK/KREMLIN POOL/SPUTNIK POOL, YURI KOCHETKOV/EPA, Grigory Sysoyev/Pool Sputnik Kremlin

Izjave Putinovog portparola usledile su nakon medijskih izveštaja da administracija američkog predsednika Donalda Trampa u tajnosti radi na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini.

Navodno se to, prema pisanju Axiosa, radi u konsultacijama sa Rusijom, što izjava Peskova demantuje.

1/10 Vidi galeriju Donald Tramp Volodimir Zelenski Foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia, Alex Brandon/AP

Rojters je popodne izvestio da su Sjedinjene Države signalizirale predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da Kijev mora da prihvati okvir koji su SAD izradile za okončanje rata s Rusijom, a koji predlaže da Ukrajina odustane od dela teritorije i određenog naoružanja.