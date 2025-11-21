Slušaj vest

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski održao je telefonski razgovor sa francuskim predsednikom Emanuelom Makronom, nemačkim kancelarom Fridrihom Mercom i britanskim premijerom Kirom Starmerom o planu za mir u Ukrajini.

"Razgovarali smo o planu za mir za Ukrajinu i celu Evropu. Cenimo napore Sjedinjenih Država, predsednika Trampa i njegovog tima usmerene na okončanje ovog rata. Radimo na dokumentu koji je pripremila američka strana. Ovo mora biti plan koji obezbeđuje pravi i dostojanstven mir,", napisao je Zelenski na platformi X.

"Tesno koordiniramo kako bismo osigurali da se principijelni stavovi uzmu u obzir. Koordinirali smo sledeće korake i složili se da će naši timovi sarađivati na odgovarajućim nivoima", dodao je ukrajinski lider.

Detalji plana za Ukrajinu

Volodimir Zelenski primio je nacrt američkog plana za okončanje rata i očekuje razgovore sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u narednim danima, saopštio je ukrajinski predsednički kabinet.

Plan koji je prenela ruska privatna medijska grupa RCB (RosBiznesConsulting) predviđa da će Ukrajina uneti u Ustav odredbu da neće bIti članica NATO i da će zadržati nenuklearni status.

Navodi se da će Krim, Donjecki Luganskde fakto biti priznati kao ruske teritorije, dok će se u Hersonui Zaporožjusadašnja linija frona „zamrznuti“, a bilo bi zabranjeno raspoređivanje NATO trupa u Ukrajini.

Posle potpisivanja mirovnog plana u Ukrajini moraju da se održe izbori u rok od 100 dana, a predviđena je i amnestija za sve učesnicike rata.

Svih 28 tačaka plana možete pročitati OVDE.

Američka inicijativa dolazi u trenutku kada su ukrajinske snage u lošem položaju na frontu, a vladu Zelenskog potresa korupcijski skandal. Parlament je smenio dvoje ministara.

Šta kaže Rusija?

Moskva umanjuje značaj nove američke inicijative. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da "konsultacije nisu u toku" i da "nema procesa koji bi se mogao nazvati pregovorima".

Dodao je da Rusija ostaje pri zahtevima koje je predsednik Vladimir Putin izneo na samitu s Trampom u avgustu - da svaki mirovni sporazum mora rešiti "uzroke sukoba", termin koji Moskva koristi da opravda svoje zahteve.

Izjave Putinovog portparola usledile su nakon medijskih izveštaja da administracija američkog predsednika Donalda Trampa u tajnosti radi na izradi novog plana za okončanje rata u Ukrajini.

Navodno se to, prema pisanju Axiosa, radi u konsultacijama sa Rusijom, što izjava Peskova demantuje.

  Rojters je popodne izvestio da su Sjedinjene Države signalizirale predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom da Kijev mora da prihvati okvir koji su SAD izradile za okončanje rata s Rusijom, a koji predlaže da Ukrajina odustane od dela teritorije i određenog naoružanja.

