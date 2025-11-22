Brutalan napad u vozu, devojci se bore za život

Osumnjičeni Lorens Rid (50) suočava se sa saveznom optužbom za terorizamzbog potpuno nasumičnog i izuzetno brutalnog napada koji se dogodio u ponedeljak uveče na liniji Čikago L-voz.

Samo 20 minuta pre napada, Rid je na benzinskoj stanici napunio plastičnu bocu benzinom i poneo je sa sobom u voz.

Trenutak napada - žrtvu zapalio pred putnicima

Sigurnosne kamere prikazuju muškarca, za koga se veruje da je Rid, kako nasumično bira žrtvu, prilazi joj s leđa i poliva je benzinom po glavi. Žena, koja je "samo sedela i nije remetila nikoga", pokušala je da ga odbije i pobegne, ali ju je napadač pratio, zapalio praznu bocu i potom nju zapalio.

Žrtva je zadobila opekotine trećeg stepena po čitavom telu. Prema rečima američkog tužioca Endrua Butrosa, čak i dok je bila na podu i pokušavala da ugasi vatru kotrljanjem, niko joj nije pritekao u pomoć dok nije uspela da se izvuče iz voza na peron.

Prema krivičnoj prijavi, bila je "gotovo potpuno zahvaćena plamenom" i "još uvek je gorela" kada je izašla iz voza.

Policija našla ostatke benzina i spaljenu odeću

Policija je oko 21:25 sati stigla na stanicu, gde je pronašla ženu kako leži na leđima sa teškim opekotinama po licu i telu. Na licu mesta pronađena je delimično istopljena boca, upaljač i ostatak zapaljive tečnosti, kao i spaljeni delovi njene odeće.

Napadač je zatim mirno napustio vagon i otišao. Rid je uhvaćen u utorak, u istoj odeći koju je nosio tokom napada, i navodno je imao opekotine na desnoj ruci. Tokom hapšenja, kamere su snimile Rida kako uzvikuje "gori ku*ko" i "izgori živa".

Optužen za terorizam - moguća doživotna kazna

Rid je optužen zateroristički napad i nasilje u javnom prevozu, za šta mu preti doživotna robija. Tokom pojavljivanja u sudu, više puta je rekao: "Izjašnjavam se krivim", odbio pravnu pomoć i upućen je na psihijatrijsku procenu posle neobičnih ispada, uključujući i pevanje u sudnici.

Dug kriminalni dosije

Rid ima kriminalnu istoriju dugu decenijama, više od 48 hapšenja od 1993. godine, uključujući devet teških krivičnih dela. Međutim, služio je samo dve godine zbog prekršaja vezanih za drogu i 30 dana zbog vožnje sa suspendovanom dozvolom.

U avgustu je optužen za nanošenje teških telesnih povreda nakon napada na socijalnu radnicu u bolnici, ali je pušten uz elektronski nadzor. Zvaničnici ističu da "nije smeo da bude na ulici" s obzirom na sve prethodne nasilne incidente.

Izjava porodice žrtve

Porodica žrtve zahvalila se svima na molitvama i podršci, i izrazila zahvalnost medicinskom timu u bolnici Strodžer. Zatražili su privatnost jer su sada fokusirani na oporavak svoje ćerke.

