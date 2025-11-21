Slušaj vest

Bivši kapetan venecuelanske vojske Vismerk Enrike Martínez Medina, koji živi u egzilu, pozvao je danas pripadnike oružanih snaga da napuste kasarne i odbiju da budu iskorišćeni kao “topovsko meso”. Takođe je apelovao da zarobe i predaju predsednika Nikolasa Madura i druge visoke zvaničnike.

Medina je u video snimku pozvao aktivne oficire vojske da uhvate Madura, ministra unutrašnjih poslova Diosdada Kabelja i ministra odbrane, generala Padrina Lopeza, za čije hapšenje postoje nalozi, prenosi Infobae.

On je takođe pozvao "sve časne zvaničnike, pripadnike vojske i civile" da odmah napuste institucije, poručivši im da se ne plaše da će da budu proglašeni za dezertere.

Nikolas Maduro, predsednik Venecuele Foto: Ariana Cubillos/AP, Maxim Shemetov/Pool Reuters, YURI KOCHETKOV/EPA

Prema rečima Medine, Maduro je pokrao izbore od 28. juna i predstavlja begunca od pravde, pa stoga nije predsednik Venecuele, a još manje vrhovni komandant vojske.

U video poruci, on je sebe nazvao kapetanom vojske Venecuele koji je politički progonjen zbog toga što se suprotstavio narko-terorističkoj diktaturi.

Zaključio je da bi pripadnici vojske, time što bi uhvatili i predali Madura, Kabelja i Padrina, započeli put spasenja Venecuele i doveli je do istinske demokratije, vrednosti, principa i pravde.

Medina je u egzilu u peruanskoj ambasadi u Karakasu nakon što se 2002. suprotstavio tadašnjem predsedniku Ugu Čavezu.

Peruansko ministarstvo spoljnih poslova je u aprilu 2003. dalo azil Martinezu Medini, kao i još jednom vojnom zvaničniku.

(Kurir.rs/Telegraf.rs/Prenela: M.V.)

