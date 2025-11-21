Slušaj vest

Šokantna greška otkrivena je tek danima nakon ceremonije, kada je bolnica kontaktirala pogrebnu službu tražeći informaciju kada će telo biti preuzeto. Time je otkriven čitav niz propusta, a slučaj je odmah prijavljen tužilaštvu.

Nisu ni proverili kovčeg

Porodica je 10. novembra 2025. prisustvovala sahrani uverenа da je telo već prebačeno i spremno za ukop. Međutim, iz bolnice je kasnije stigao dopis da se telo i dalje nalazi u hladnjači i da nije jasno kada će biti preuzeto. Tada su isplivale prve sumnje: da li je kovčeg bio potpuno prazan ili, još gore, pripadao drugoj osobi?

Prema početnoj internoj rekonstrukciji, gradska pogrebna služba Amsef angažovala je privatnu firmu da preveze kovčeg do bolnice. On je stigao već zatvoren, a zaposleni Amsefa su, verujući da je sve obavljeno, kovčeg hermetički zapečatili i sproveli sahranu bez ikakve dodatne provere. Tek posle komunikacije sa bolnicom otkrivena je ozbiljna diskrepancija između sadržaja kovčega i stvarnog položaja tela.

Da bi se otklonile sve dileme, naređena je ekshumacija. Potvrda je stigla brzo – kovčeg je zaista bio prazan. Amsef je odmah obavestio porodicu i detaljno objasnio šta se dogodilo, uz poštovanje njihove molbe za poverljivo postupanje. Porodica je, prirodno, ostala u šoku.

Pokrenuta istraga

Pogrebna služba je pokrenula internu istragu i podnela zvaničnu prijavu tužilaštvu kako bi slučaj bio potpuno rasvetljen. Ukoliko se utvrdi odgovornost zaposlenih, Amsef navodi da će biti sprovedene disciplinske mere u skladu sa propisima.

Advokat porodice, Mičele Čaćja, poručio je da je cilj da se slučaj što pre reši: „Želimo da se ova priča brzo zatvori, kako bi gospođa napokon dobila dostojanstven ukop.“