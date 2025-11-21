Slušaj vest

Amerika vrši pritisak na Ukrajinu da prihvati mirovni plan kojim se od Kijeva traži da ustupi delove teritorija koje su trenutno pod njenom kontrolom, uz velike ustupke Rusiji, uključujući zabranu bilo kakvog budućeg širenja NATO.

Plan od 28 tačaka, u koji je uvid imao Fajnenšel tajms (FT), predviđa i stvaranje američko-ruskog investicionog fonda od zamrznute ruske imovine, a omogućio bi Moskvi povratak u grupu zemalja sa najrazvijenijim privredama u svetu, koja bi od G7 opet postala G8.

FT navodi da uslovi, koje su sastavili američki i ruski zvaničnici, potvrđuju strahove u Ukrajini i Evropi da će američki predsednik Donald Tramp vršiti pritisak na Kijev da prihvati ustupke kako bi se okončao rat bez dovoljnih bezbednosnih garancija koje bi odvratile Moskvu od ponovnih napada u budućnosti.

Međutim, Aksios je dobio nacrt dokumenta ponuđenog Kijevu u okviru Trampovog plana po kojem će napad na Ukrajinu biti tretiran kao napad na NATO po ugledu na Član 5 Severnoatlantskog sporazuma.

Ukrajinski zvaničnici su rekli da su se suočili sa intenzivnim pritiskom SAD da prihvate plan, koji prelazi dugogodišnje crvene linije koje je postavljala Ukrajina.

Plan zahteva od ukrajinskih snaga da se potpuno povuku iz Donjecke oblasti, čije delove trenutno kontrolišu, pretvarajući teritoriju u demilitarizovanu zonu koja se formalno smatra delom Rusije.

Takođe bi se ograničila veličina oružanih snaga zemlje na 600.000 pripadnika, sa sadašnjih više od 900.000 vojnika, a u ustav Ukrajine bi se uvrstilo da neće tražiti članstvo u NATO.

Kijev već dugo tvrdi da takvi uslovi ne predstavljaju početnu tačku za bilo kakve mirovne pregovore, jer bi Ukrajinu učinili ranjivom na buduću rusku agresiju.

Visoki američki zvaničnik opisao je plan kao "radni dokument" koji još uvek može da se promeni.

Visoki ukrajinski zvaničnici rekli su da odbijaju neke od elemenata plana koji je u celosti predstavljen ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom juče u Kijevu.

Ukrajinski zvaničnici rekli su da SAD očekuju da će Zelenski potpisati sporazum "pre Dana zahvalnosti", koji se u SAD slavi narednog četvrtka, sa ciljem da se mirovni sporazum predstavi u Moskvi kasnije ovog meseca i proces završi do početka decembra.

Zvaničnici u Kijevu rekli su da je malo verovatno da će tako kratak rok dati Ukrajini dovoljno vremena da pregovara o boljim uslovima.

Zelenski se u četvrtak sastao sa delegacijom pentagona koju je predvodio sekretar za kopnenu vojsku Den Driskol, bliski saveznik američkog potpredsednika Džej Dija Vensa.

Ukrajinski predsednik je u objavi na X potvrdio da je razgovarao o mirovnom planu sa Driskolom.

Pukovnik Dejv Batler, portparol američke vojske, kazao je novinarima u Kijevu da su se Driskol i Zelenski "složili oko agresivnog vremenskog okvira za potpisivanje" mirovnog plana.

- Za početak, to će biti sporazum između SAD i Ukrajinaca - rekao je Batler.

Plan bi zadovoljio niz ruskih ciljeva, uključujući zabranu ulaska Kijeva u NATO i zabranu stacioniranja snaga tog vojnog saveza u Ukrajini.