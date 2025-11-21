Slušaj vest

Lideri Francuske, Nemačke i Velike Britanije pozvali su danas na rešenje sukoba u Ukrajini koje u potpunosti uključuje Kijev i tvrde da svaka odluka zahteva zajedničku podršku i konsenzus Evropljana i NATO, saopštila je Jelisejska palata.

Lideri su potvrdili da sve odluke sa implikacijama po interese Evrope i NATO zahtevaju zajedničku podršku i konsenzus evropskih partnera i saveznika NATO.

Nemačka vlada je ranije danas saopštila da front u Ukrajini treba da bude polazna tačka za sporazum i da Kijev mora da ostane sposoban da se brani, jer američki plan poziva na teritorijalne ustupke Moskvi i obuzdavanje ukrajinske vojske, ali i pruža bezbednosne garancije.

Zelenski je posle sastanka rekao da radi na američkom planu za okončanje sukoba sa Rusijom, ističući potrebu za obezbeđivanjem stvarnog i dostojanstvenog mira.