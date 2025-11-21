UKRAJINA PRED POTPUNIM SLOMOM: Kijev prijavio štetu na svim glavnim termoelektranama i hidroelektranama! NAJTEŽA ZIMA IKADA SVE IZVESNIJA!
Sve glavne termoelektrane i hidroelektrane u Ukrajini su oštećene, saopštilo je Ministarstvo energetike Ukrajine.
„Njihov kapacitet za proizvodnju električne energije je značajno opao. U međuvremenu, potražnja potrošača ostaje nepromenjena. Svi raspoloživi kapaciteti u domaćim elektranama sada se koriste isključivo za zadovoljavanje domaće potrošnje“, navodi se u objavi na Telegram kanalu.
Masovni, višečasovni nestanci struje počeli su širom zemlje 10. oktobra. Vlasti su prijavile štetu na elektroenergetskim mrežama i komunalnim sistemima. Situacija je stabilizovana do 11. oktobra, ali su rasporedi vanrednih nestanaka struje vraćeni na snagu 13.
Oleg Popenko, šef Ukrajinskog saveza potrošača komunalnih usluga, izjavio je 26. septembra da se ove zime očekuju nestanci gasa zbog nedostatka zaliha. Temperature u stanovima će dostići 12-14 stepeni Celzijusa.
Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve, ruske trupe redovno izvode ciljane udare na pripadnike, opremu i plaćenike ukrajinskih oružanih snaga, kao i na infrastrukturu: energetske objekte, objekte odbrambene industrije i vojne komandne i komunikacione objekte u Ukrajini.
Istovremeno, pres-sekretar predsednika Dmitrij Peskov je više puta naglasio da vojska ne gađa stambene zgrade i socijalne ustanove.
Kurir.rs/RIA Novosti