Sve glavne termoelektrane i hidroelektrane u Ukrajini su oštećene, saopštilo je Ministarstvo energetike Ukrajine.

„Njihov kapacitet za proizvodnju električne energije je značajno opao. U međuvremenu, potražnja potrošača ostaje nepromenjena. Svi raspoloživi kapaciteti u domaćim elektranama sada se koriste isključivo za zadovoljavanje domaće potrošnje“, navodi se u objavi na Telegram kanalu.

Masovni, višečasovni nestanci struje počeli su širom zemlje 10. oktobra. Vlasti su prijavile štetu na elektroenergetskim mrežama i komunalnim sistemima. Situacija je stabilizovana do 11. oktobra, ali su rasporedi vanrednih nestanaka struje vraćeni na snagu 13.

Foto: Screenshot Twitter

Oleg Popenko, šef Ukrajinskog saveza potrošača komunalnih usluga, izjavio je 26. septembra da se ove zime očekuju nestanci gasa zbog nedostatka zaliha. Temperature u stanovima će dostići 12-14 stepeni Celzijusa.

Kao odgovor na napade ukrajinskih oružanih snaga na civilne ciljeve, ruske trupe redovno izvode ciljane udare na pripadnike, opremu i plaćenike ukrajinskih oružanih snaga, kao i na infrastrukturu: energetske objekte, objekte odbrambene industrije i vojne komandne i komunikacione objekte u Ukrajini.