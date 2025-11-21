Slušaj vest

Sjedinjene Američke Države su pretile da će prekinuti razmenu obaveštajnih podataka i isporuku oružja Ukrajini kako bi je prisilile da pristane na okvir mirovnog sporazuma postignutog uz posredovanje SAD, rekle su dve osobe upoznate sa situacijom.

Izvori, koji su govorili pod uslovom anonimnosti, rekli su da je Kijev pod većim pritiskom Vašingtona nego tokom bilo kojih prethodnih mirovnih pregovora i da SAD žele da Ukrajina potpiše okvir sporazuma do sledećeg četvrtka, prenosi Rojters.

SAD ukinule Ukrajini obaveštajne podatke ranije tokom godine

SAD su u martu ove godine prekinule razmenu obaveštajnih podataka sa Kijevom u potezu koji je mogao ozbiljno da ugrozi sposobnost ukrajinske vojske da gađa ruske snage, rekli su zvaničnici upoznati sa ovim pitanjem.

Ovaj potez usledio je nakon odluke Trampove administracije da obustavi isporuke vojne pomoći Ukrajini i usledio je nakon dramatičnog sloma odnosa između američkog i ukrajinkog predsednika.

Naime, Zelenski nije hteo da prihvati predlog SAD za donošenje trenutnog, privremenog prekida vatre od 30 dana sa Rusijom.

Tek nakon što je Kijev prihvatio prekid vatre nakon razgovora sa SAD u Saudijskoj Arabiji, SAD su obnovile vojnu pomoć i razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom.

Ukrajina na istorijskoj prekretnici, obratio se Zelenski

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obratio se danas videoporukom naciji u kojoj je upozorio da se zemlja suočava sa jednim od najkritičnijih trenutaka od početka rata.

U svom desetominutnom obraćanju naciji, Zelenski je upozorio da bi Ukrajina mogla da se suoči sa „veoma teškim izborom: ili da izgubi svoje dostojanstvo, ili rizikuje da izgubi ključnog partnera“, očigledna referenca na SAD, koje navodno vrše pritisak na Ukrajinu da prihvati plan za okončanje rata sa Rusijom, prenosi BBC.

„Konstruktivna potraga za rešenjima biće sprovedena sa Sjedinjenim Državama. Izneću argumente, ubeđivaću i nuditi alternative, ali nećemo dati neprijatelju nikakav razlog da kaže da Ukrajina nije spremna za mir“, naglasio je ukrajinski predsednik.

„Naravno, mi smo napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može na kraju popustiti“, rekao je Zelenski.

Mirovni plan za Ukrajinu

Volodimir Zelenski primio je nacrt američkog plana za okončanje rata i očekuje razgovore sa predsednikom SAD Donaldom Trampom u narednim danima. Tramp je rekao ranije danas da je Ukrajini dao ultimatum da do Dana zahvalnosti, 27. novembra, odgovori na taj plan.

Plan koji je prenela ruska privatna medijska grupa RCB (RosBiznesConsulting) predviđa da će Ukrajina uneti u Ustav odredbu da neće bIti članica NATO i da će zadržati nenuklearni status.

Navodi se da će Krim, Donjeck i Lugansk de fakto biti priznati kao ruske teritorije, dok će se u Hersonu i Zaporožju sadašnja linija frona „zamrznuti“, a bilo bi zabranjeno raspoređivanje NATO trupa u Ukrajini.

Posle potpisivanja mirovnog plana u Ukrajini moraju da se održe izbori u rok od 100 dana, a predviđena je i amnestija za sve učesnike rata.