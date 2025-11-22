BERLIN TVRDI DA JE DOBIO KINESKE GARANCIJE O PRISTUPU RETKIM RUDAMA: Nemački vicekancelar u poseti Kini
Nemačka je dobila jasne garancije Kine da će imati pristup retkim rudama i kritičnim sirovinama, izjavio je danas nemački vicekancelar i ministar finansija Lars Klingbejl na kraju prve zvanične posete nekog člana sadašnje vlade u Berlinu toj zemlji.
Obraćajući se u izjavi novinarima u Singapuru, Klingbejl je istakao "jasnu posvećenost Kine u vezi sa retkim rudama i kritičnim sirovinama, garantujući pouzdan pristup i bezbedne lance snabdevanja".
"To je bila veoma važna tačka, koja je javno potvrđena, i mi ćemo to ponoviti kineskoj strani", rekao je on.
Poseta Kini
Klingbejl je proveo tri dana u Kini i učestvovao u godišnjem nemačko-kineskom finansijskom dijalogu u pratnji nemačkih bankara.
To je prva poseta nekoga iz nemačke vladajuće koalicije Kini posle iznenadnog otkazivanja putovanja ministra spoljnih poslova Johana Vadefula (Johann Wadephul) krajem oktobra.
"Verujem da sam doprineo kvalitetu nemačko-kineskih odnosa", dodao je Klingbajl i rekao da te odnose "ne smatra ugroženim ili da su u opadanju".
Već otežani geopolitičkim neslaganjima, odnosi Berlina i Pekinga su se dodatno ohladili poslednjih meseci zbog trgovinskih tenzija između Evropske unije i Kine.
Nemačka i evropska industrija pate od ograničenja izvoza retkih ruda i poluprovodnika koja je uveo Peking, oštro time odgovorivši na evropske carine na uvoz kineskih električnih vozila.
Ipak, po zvaničnim podacima objavljenim u sredu, Kina je ove godine povratila mesto vodećeg trgovinskog partnera Nemačke.
(Kurir.rs/Beta)