Britanski poslanik Evropskog parlamenta i bivši lider populističke stranke Reform UK u Velsu Natan Gil osuđen je danas na više od 10 godina zatvora pošto je priznao da je primio oko 40.000 funti (oko 45.000 evra) mita za držanje proruskih govora.

Natan Gil se u septembru izjasnio krivim nakon što je optužen po osam tačaka optužnice za podmićivanje koje je primio od proruskih ukrajinskih političara između decembra 2018. i jula 2019. godine.

Organizacija Reform UK, koja trenutno uživa ogromnu prednost u predizbornim anketama, rekla je da su njegovi postupci „za osudu, izdajnički i neoprostivi“.

Vladajuća Laburistička stranka pozvala je reformističkog lidera Najdžela Faraža da sprovede istragu kako bi utvrdio da u stranci nema drugih proruskih veza.

Pripremljene proruske izjave

Tužioci su rekli da je Gil zaustavljen na putu za Rusiju 2021. godine i da je policija pronašla dokaze na njegovom mobilnom telefonu da je primao novac u zamenu za medijske nastupe, proruske govore i predlaganje debata u Evropskom parlamentu.

Bivši ukrajinski političar Oleg Vološin mu je davao poruke i novac za javne nastupe, a sredstva su obezbeđivali proruski preduzetnici i Viktor Medvedčuk, bivši ukrajinski parlamentarac i oligarh blizak Putinu.

Vološina, koga su sankcionisale Sjedinjene Države, Ukrajina je 2023. godine optužila za veleizdaju, dok je Medvedčuk prognan u Rusiju 2022. godine u zamenu za ukrajinske ratne zarobljenike nakon što je optužen za izdaju i finansiranje terorizma.

Gil (52) je takođe regrutovao još četiri poslanika Evropskog parlamenta, od kojih tri Britanca i jednog Nemca, da daju intervjue televizijskom kanalu 112 Ukrajina, u vlasništvu Medvedčukovog saradnika. Vološin je opisao Gil-ov rad kao „odličan“, rečeno je sudu Old Bejli u Londonu.

Sudija: Ugrozio je integritet Evropskog parlamenta

Sudija Bobi Čima-Grab je rekla Gilu da je njegovo ponašanje fundamentalno ugrozilo integritet Evropskog parlamenta, „posebno u njegovim odnosima sa Rusijom, stalno neprijateljskom državom“.

Osudila ga je na ukupno 10 i po godina zatvora.

Gil je postao poslanik Evropskog parlamenta od strane UKIP-a 2014. godine i vođa njenog velškog ogranka 2016. godine. Napustio je UKIP 2018. godine i pridružio se Bregzit partiji, prethodnici Reform UK, godinu dana kasnije.

Ostao je član Evropskog parlamenta sve do izlaska Velike Britanije iz Evropske unije 2020. godine.

„Drago nam je što je pravda zadovoljena i u potpunosti pozdravljamo kaznu koju je dobio Natan Gil“, rekao je portparol reformista, koji su se distancirali od Gila.

Međutim, laburisti tvrde da Reform UK mora da odgovori na neka pitanja.

„Vreme je da Najdžel Faraž pokaže da više nije zadovoljan ponavljanjem kremaljske retorike i da javnosti demonstrira da Putin nema uticaja u svojoj stranci“, rekao je visoki zvaničnik Ministarstva odbrane Al Karns.