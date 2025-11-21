Slušaj vest

Vlasti na Floridi odbacuju glasine koje se šire društvenim mrežama o "serijskom ubici na slobodi" u Džeksonvilu, pošto su tri žene pronađene mrtve u odvojenim incidentima tokom tri dana.

Kancelarija Šerifa u Džeksonvilu (JSO) u utorak se direktno osvrnula na spekulacije, naglašavajući da slučajevi nisu povezani i pozivajući na smirenost dok istrage traju.

"JSO je upoznat s glasinama koje kruže o serijskom ubici na slobodi u Džeksonvilu. Možemo potvrditi da su te tvrdnje lažne", saopšteno je u objavi na društvenim mrežama u utorak.

Odeljenje je dodalo da detektivi istražuju svaki slučaj pojedinačno, "prateći činjenice i dokaze", uz poruku da "ne postoji opasnost za javnost u vezi s ovim incidentima".

Uprkos saopštenju, spekulacije su nastavile da se šire internetom, a mnogi korisnici su pravili poređenja s kriminalističkim trilerima ili ranijim slučajevima serijskih ubistava.

"Zar ovo nije ono što policija kaže u svakom filmu o serijskim ubicama?", napisao je jedan korisnik Fejsbuka.

Drugi su pominjali ozloglašene slučajeve kao što su Ted Bandi i Džon Vejn Gejsi, tvrdeći da je i tada policija u početku umanjivala upozorenja. Zabrinutost se proširila tokom vikenda nakon što su tri žene pronađene mrtve na različitim lokacijama u Džeksonvilu u roku od tri dana.

U subotu je 24-godišnja Čeriš Nanli, majka dvoje dece, pronađena mrtva sa ranama od vatrenog oružja na parkingu, prenosi News4Jax. Stranica GoFundMe napravljena za njenu porodicu opisala ju je kao posvećenu majku i "svetlu, prelepu devojku koja je ubijena u hladnokrvnom napadu".

Sledećeg dana, ribar je pronašao telo Tifani Felton ispod mosta na Blanding bulevaru, prenosi FirstCoastNews.

U ponedeljak su zamenici šerifa pozvani u kuću gde se iznajmljuju sobe u gradskoj četvrti Feniks, gde je pronađena još jedna žena bez znakova života. Narednik iz šerifove kancelarije rekao je da detalji o njenoj smrti za sada nisu jasni.

Istražitelji kažu da se u ovoj fazi slučajevi ne čine povezanim. Policija nije potvrdila da li je bilo koji osumnjičeni identifikovan ili priveden. Dok su online spekulacije i dalje intenzivne, vlasti ponavljaju da nema dokaza da su smrtni slučajevi povezani ili da postoji šira pretnja.

"Tri tela u tri dana? Izvinite, ali ne možete uverljivo da kažete da nije serijski ubica ako još niste rešili slučaj", napisao je jedan skeptični korisnik.

Drugi je komentarisao: "Pa… iskreno, verovatno i postoji jedan ili dva, samo još ne znamo."

"Naši detektivi istražuju nedavne slučajeve ubistava u kojima su žrtve žene, prateći činjenice i dokaze u svakom od slučajeva. Podelićemo informacije čim budemo mogli, ali želimo da uverimo zajednicu da ne postoji opasnost za javnost u vezi s ovim incidentima", saopštilo je odeljenje.