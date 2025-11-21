Slušaj vest

Bivši predsednik Francuske Nikola Sarkozi najavio je da će objaviti knjigu o svom kratkom boravku u zatvoru, pod naslovom "Dnevnik jednog zatvorenika".

Sarkozi, koji je proveo 20 dana u pariskom zatvoru Sante, objavio je na platformi X da će izdati knjigu samo 11 dana nakon što je pušten na slobodu, prenosi televizija BFM.

"U zatvoru nema ničega da se vidi, niti da se radi. Ne zaboravljam tišinu koja zapravo ne postoji u Santeu, gde se mnogo toga čuje. Nažalost, buka je tamo stalna. Ali, kao u pustinji, unutrašnji život se u zatvoru učvršćuje", napisao je Sarkozi.

Knjigu, dostupnu za pretprodaju, objavila je izdavačka kuća Fajard i pojaviće se u prodavnicama knjiga 10. decembra.

"Bilo je jasno da će se Sarkozi oglasiti o tome šta se dogodilo, jer svi žele da znaju šta se desilo", rekao je njegov blizak saradnik za televiziju BFM.

Njegov tim navodi da je Sarkozi "želeo da podeli svoje iskustvo sa Francuzima".

"To je priča njegovog života - u svim važnim trenucima koristio je pisanje, jer je imao potrebu da stvari stavi na papir", objasnili su.

Sarkozi je 25. septembra osuđen na pet godina zatvora pošto je proglašen krivim za kriminalnu zaveru u slučaju povezanim sa više miliona evra iz ilegalnih fondova pokojnog libijskog lidera, pukovnika Muamara Gadafija.

Nakon što je proveo tri nedelje u zatvoru Sante, pušten je 10. novembra, pošto je žalbeni sud u Parizu prihvatio njegov zahtev za oslobađanje.

Bivši predsednik Francuske je pod sudskim nadzorom, uz zabranu kontakta sa drugim optuženima i svedocima u predmetu u kojem se i dalje tereti.

Takođe mu je zabranjen kontakt sa francuskim ministrom pravde Žeralom Darmanenom. Suđenje po žalbi biće održano od 16. marta do 3. juna.