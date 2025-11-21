Slušaj vest

Putin je govorio o planu tokom sastanka sa stalnim članovima Saveta bezbednosti.

Prema navodima, Putin je rekao da bi "novi mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa mogao bi da bude osnova za konačno rešenje u Ukrajini".

Moskva je, prema navodima, dobila tekst plana, ali je inicijativa "razmatrana samo uopšteno".

Putin je rekao da SAD ne pregovaraju direktno o planu za Ukrajinu sa Rusijom, jer se Kijev tome protivi.

"Ali konkretno se sa nama o tom tekstu ne razgovara. I mogu da pretpostavim zašto. Razlog je, verujem, isti. Administraciji SAD do sada ne uspeva da obezbedi saglasnost ukrajinske strane. Ukrajina je protiv", rekao je Putin.

Predsednik Rusije je rekao da, ako Kijev ne želi da razgovara o Trampovom predlogu, Ukrajina i Evropa "moraju da shvate da će se događaji, poput onog u Kupjansku, ponavljati".

Putin je rekao da je, nakon pregovora na Aljasci, s američke strane nastala pauza.

"Mi znamo da je to povezano sa faktičkim odbijanjem Ukrajine da prihvati plan mirnog rešavanja koji je predložio predsednik Tramp", rekao je Putin.

Trampov plan za Ukrajinu i obraćanje Zelenskog

Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je danas, obraćajući se građanima da je Ukrajina pod jednim od najtežih pritisaka i da se suočava sa rizikom da izgubi ključnog partnera ili dostojanstvo.

"Sada je jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Sada Sada Ukrajina može da se nađe pred veoma teškim izborom. Ili gubitak dostojanstva, ili rizik od gubitka ključnog partnera. Ili teških 28 tačaka, ili izuzetno teška zima - najteža - i dalji rizici", istakao je Zelenski.