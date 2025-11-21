Slušaj vest

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je danas da se planirani mirovni samit u Budimpešti već nazire na "horizontu" i da će naredne dve do tri nedelje biti ključne za razvoj rata u Ukrajini, objavila je mađarska novinska agencija MTI.

U intervjuu za nacionalni radio, Orban je rekao da su Sjedinjene Države finalizovale svoj mirovni plan od 28 tačaka, koji uključuje predloge i Vašingtona i Moskve. Precizirao je da je dokument zvanično potvrđen i dostavljen ukrajinskim vlastima, a prve reakcije iz Kijeva se očekuju uskoro.

"Pred nama su dve ili tri ključne nedelje", naglasio je Orban, dodajući da pripreme za mirovni sastanak u Budimpešti napreduju.

Foto: Screenshot YT, EPA Vyacheslav Prokofiev Sputnik, Mark Schiefelbein/AP

U vezi sa korupcionaškim skandalom koji je izbio u Ukrajini, Orban je prokomentarisao da se iz njega mogu izvući dva glavna zaključka. Prvo – značajan deo finansijskih sredstava koje su obezbedile Evropa i Sjedinjene Države je preusmeren i nije stigao do svojih namenjenih korisnika. I drugo – po njegovom mišljenju, Evropa nema dovoljno pouzdan mehanizam kontrole za praćenje korišćenja međunarodne finansijske pomoći.

Rusko-američki mirovni plan, koji su zajedno sastavili ruski i američki zvaničnici, podrazumeva 28 tačaka koje bi od Kijeva tražile da se odrekne veće teritorije od one koju Rusija trenutno kontroliše, kao i da ograniči količinu oružja i broj oružanih snaga, i odustane od Članstva u NATO-u. Ona bi u zamenu za to dobila bezbednosnu garanciju poput Člana 5 NATO pakta, kojom bi svaki potencijalni ruski napad na njenu teritoriju bio tretiran kao napad na SAD i njene evropske saveznike, koji bi bili u obavezi da odgovore.