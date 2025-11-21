Slušaj vest

Veštačka inteligencija može biti koristan alat za učenje, ali nemojte je koristiti da vam radi domaći zadatak, rekao je papa Lav XIV danas oko 15.000 mladih ljudi u SAD.

Papa se obratio katoličkoj omladinskoj konferenciji u Indijanapolisu putem video-linka iz Vatikana, rekavši im da veštačka inteligencija (AI) „postaje jedna od karakteristika našeg vremena“.

„Odgovorno korišćenje AI znači da je koristite na načine koji vam pomažu da rastete“, rekao je papa.

„Ne tražite od nje da vam radi domaći zadatak“, dodao je.

Lav, prvi američki papa, proveo je oko 40 minuta obraćajući se mladima na prvom takvom događaju otkako je preuzeo Katoličku crkvu pre šest meseci, odgovarajući na pitanja o katoličkoj veri i nudeći savete o tome kako steći prijatelje u školi.

„Crkva ne pripada nijednoj političkoj stranci“

Papa, koji je sve više kritikovao antiimigracionu politiku američkog predsednika Donalda Trampa, takođe je ukratko govorio o politici.

Rekao je da Isus želi da hrišćani budu „ljudi koji grade mostove, a ne zidove“, što je bila jedna od najoštrijih kritika Trampa od strane njegovog prethodnika pape Franje.

„Molim vas da budete oprezni i da ne koristite političke kategorije da biste govorili o veri, da biste govorili o Crkvi“, rekao je papa mladima.