Evropa priprema odgovor na novi američki plan za kraj rata u Ukrajini.

Velika Britanija, Francuska i Nemačka kontriraju planu američkog predsednika Donalda Trampa koji je dao ultimatum Ukrajini do Dana zahvalnosti, saznaje britanska agencija Rojters.

Prema daljim saznanjima Rojtersa, još nekoliko evropskih zemalja bi trebalo da se priključi ovoj inicijativi Britanaca, Francuza i Nemaca.

Reč je o kontra predlogu zbog "spornih tačaka" u američkom planu od 28 tačaka o kojim je danas govorio predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski kada je naveo da "Ukrajina mora da bira između Amerike i dostojanstva".

Šta podrazumeva američki plan od 28 tačaka?

Novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini podrazumeva tačno 28 tačaka. Od Ukrajine se traži da ustupi delove teritorija koje su pod njenom kontrolom uz odustajanje od članstva u NATO pakt.

Sa druge strane, Sjedinjene Države i Ruske Federacija bi osnovale rusko-američki investicioni fond od zamrznutih ruskih sredstava. Rusija bi se na taj način vratila u G8, grupu najrazvijenih zemalja u svetu.

Međutim, prema pisanju Fajnenšel Tajmsa, Ukrajina ne bi mogla da postane član Alijanse, ali bi se navodno tretirala kao da jeste. Konkretno, kako je objavio “Axios”, novi američki plan podrazumeva da bi se bilo koji budući napad na Ukrajinu tretirao kao napad na bilo koju zvaničnu članicu Alijanse čime bi se momentalno aktivirao Član 5 NATO saveza.