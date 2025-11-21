Slušaj vest

Ruska strana kaže da je Kijevu bolje da pregovara odmah, EU se ne slaže sa svim tačkama plana, Volodimir Zelenski tvrdi da je ovo jedan od najtežih trenutaka u istoriji Ukrajine.

„Upravo sad Ukrajina će možda morati da napravi izuzetno težak izbor. Gubitak dostojanstva ili rizik od gubitka ključnog partnera. Težak plan od 28 tačaka ili izuzetno oštra, najsurovija zima. Život bez slobode, dostojanstva i pravde i prinuda da verujemo nekome ko nas je već dva puta napao. Čeka se naš odgovor”, poručio je Zelenski svom narodu.

U kojim smerovima može da ode cela geopolitika, analizirali su gosti "Usijanja", a oni su bili dr Dragan Petrović, univerzitetski profesor, Branimir Đokić, stručnjak za spoljnu politiku i Marko Matić, izvršni direktor Centra za odgovorne medije.

Najvažnije tačke Trampovog mirovnog plana su predaja Rusiji teritorije Donbasa u zamenu za bezbednosne garancije od Sjedinjenih Američkih Država, zamrzavanje većeg dela linije dodira Zaporoške i Hersonske oblasti, zvanično priznanje Krima i Donbasa ruskim, smanjenje američke vojne pomoći i brojnost oružanih snaga Ukrajine, zabranu raspoređivanja stranih trupa na teritoriju Ukrajine, odsustvo oružja u Kijevu koje bi moglo da pogađa u dubinu teritorije Rusije, utvrđivanje zvaničnog statusa Ukrajinske pravoslavne crkve, proglašavanje ruskog jezika za državni, ukidanje sankcija Rusiji.

Petrović je analizirao ove tačke, pa je izneo komentar oko pozitivnih i negativnih tačaka po Ukrajinu i Rusiju.

- Ovo jeste procurelo u javnost, ali nisam siguran da li je narod ovo prihvatio kao konačno. Duboko sam uveren da od ovoga neće ništa biti. Svakako da smo bliži sporazumu nego ikada što se tiče ovog sukoba, ali mislim da smo i dalje prilično udaljeni. Interesi Rusije i Kijeva su maksimalno udaljeni. Za Rusiju nisu toliko bitne teritorije, koliko je zvanični status Ukrajine. Rusija uzima neku teritoriju, ali je najbitnije šta će biti od ostatka Ukrajine.

Petrović je dodao da ovo nikome ne odgovara u potpunosti, pa je istakao da su ruske diplomate suviše mudre i da će napraviti situaciju tako da Zelenski odbije ovaj predlog.

- Ruske diplomate su mudre, prepustiće Zelenskom da ovo odbije, iako i njima ne odgovara. Takav je odnos snaga da Rusija može da uzme mnogo više od ove ponude - istakao je Petrović.

Matić je stava da ovaj plan ne odgovara ni jednoj, ni drugoj strani, pa je rekao da se ovaj plan razlikuje u nijansama u odnosu na prethodne. Potom je rekao da se Ukrajina pokazala izuzetno žilavom u ovom ratu i da je preuzela primat po proizvodnji dronova u svetu.

- Ukrajina je izuzetno žilav protivnik, ona je postala vele sila po pitanju proizvodnje dronova. Ona proizvodi više ratnih dronova od NATO. Ukrajina proizvodi godišnje četiri miliona dronova, i to raznih vrsta, tu postoji čitav spektar za primene letelica. Rusija ono što nije uspela da dobije na bojnom polju do sada, teško da će moći putem pregovora. S obzirom na to da ovaj plan ne odgovara nikome, ključno je koliko će Tramp biti spreman da vrši pritisak na Ukrajinu. On mimo sankcija nema nijednu polugu da vrši pritisak na Ruse, može da ih pooštrava, a pitanje je sa kojim efektom - objasnio je Matić.

Matić se dotakao toga da li će Tramp moći da vrši pritisak na državu koja je žrtva sukoba.

- Tramp sledećeg novembra ima midtermse, da li će smeti da vrši pritisak na državu koja je žrtva agresije jer bi to bio jedinstven slučaj u svetu. Dakle, on može da ponudi, ali ne da pritiska žrtvu da prihvati nešto - dodao je Matić.

Đokić se nadovezao, pa je rekao da ovaj plan jedino odgovara Americi.

- Kao da je grupa diplomata pravila plan, ali bez pitanja o Ukrajini ili Rusiji, već samo da odgovara Amerikancima. Ceo plan je strateški interes Amerike, njih ne zanima Ukrajina, oni bi da završe rat i da privuku Rusiju ka sebi, odnosno što dalje od Kine. Ceo plan je da se kako tako završi rat, tu postoji tačka i o obnovi Ukrajine, pa se tu navodi da će zamrznuta ruska sredstva od 100 milijardi dolara biti usedsređena za obnovu Ukrajine i na to će i EU dodati 100 milijardi dolara, a 50% tih poslova će da rade američke firme. Amerika neće ništa da uloži u obnovu Ukrajine, a imaće pravo na ekstrakciju rudnog bogatstva - obrazložio je Đokić.

Niko nije rekao odlučno "ne" ovom mirovnom planu, iz Moskve su poručili da će razmotriti ceo plan, dok Zelenski takođe ostavlja prostora da ovaj plan zaživi. Iako su evropski lideri bili nešto jasniji, opet Putin i Zelenski nisu zatvorili ovo podglavlje rata, pa je Đokić sumirao:

- Niko neće da kaže "ne" tek tako američkom predsedniku i u diplomatiji je uvek praksa da se nešto razmatra i ostavi prostor za razgovor. Ovo su samo osnove i o ovome će se još raspravljati. Ovaj plan je još prilično ne određen, kakve bezbednosne garancije, od koga, od čega? Masa stvari nije jasna. Evropa, kao tvorac diplomatije, će zahtevati od Trampa da izmeni neke tačke, onda će Rusija isto to tražiti. Rusija je najnezgodnija za pregovore, taman kada mislite da je sve završeno, oni iscede još nešto i postave prilične uslove - rekao je Đokić.

