Slušaj vest

Osumnjičeni ruski agent koji stoji iza evropske bombaške zavere otkriven je pošto je počeo žestok sukob između Velike Britanije i Moskve za njegovo izručenje.

Jaroslav Mihajlov (37), navodno je rukovodio kampanjom sabotaža putem DHL kurira, što je izazvalo požare u skladištima u Engleskoj, Nemačkoj i Poljskoj, prenosi The Telegraph.

Mihajlov je pobegao u Azerbejdžan sa falsifikovanim pasošem posle operacije u julu 2024. godine i od tada se krije tamo. Sada je otkriveno da su Rusija i zapadne obaveštajne službe uključene u tajnu borbu oko njegovog izručenja.

Uz podršku Britanije, Ukrajine i Litvanije, Poljska je zatražila od azerbejdžanske vlade da ga izruči. Međutim, Rusija insistira da Mihajlov bude prebačen u Moskvu, objavio je Vašington post.

Zapadni obaveštajci žele da mu se sudi pred evropskim sudom i da se spreči njegovo vraćanje u Rusiju.

Prošlog jula, Kremlj je optužen da je koristio operativce za slanje paketa opremljenih eksplozivima i tajmerima preko DHL kurirskih službi. Veruje se da su predmeti bili prerušeni u masažere, "seksualne igračke" i kozmetiku.

Uređaji su uspeli da izbegnu detekciju u Litvaniji, odakle su poslati u skladišta u Engleskoj, Nemačkoj i Poljskoj, izazivajući požare koji su ugašeni.

Iako su napadi na čvorišta u Lajpcigu, Birmingemu i Varšavi izazvali minimalnu štetu i nisu doveli do povreda, nemački zvaničnici upozorili su da su bombe bile dovoljno jake da obore avion iz vazduha da su detonirale tokom transporta.

Američki zvaničnici veruju da su požari u Evropi bili probni pokušaj za slične napade u SAD i Kanadi.

Mihajlov se nalazi blizu centra zavere na dijagramu koji su sastavili litvanski istražitelji. Navodno mu je pomagao neimenovani bivši ruski oficir podmornice, optužen da je prokrijumčario bombe u Evropu, kao i lokalni regruti osumnjičeni da su premestali pakete između sigurnih kuća i lokacija za preuzimanje.

Litvanski državljanin optužen je za donošenje paketa u DHL kancelariju u Viljnusu. Mihajlov je naveden kao važan posrednik između ruske vojnoobaveštajne agencije GRU i posredničke mreže sabotera na terenu.

Navodno je delio uputstva podređenima, mnogim mladićima sa krivičnim dosijeom, putem aplikacije za razmenu poruka Telegram, u zamenu za plaćanja u kriptovalutama.

Foto: Printscreen/Twitter

Dosije o Mihajlovu, u koji je The Telegraph imao uvid, sugeriše da ima veze sa švercerskim aktivnostima u istočnoj Ukrajini.

Njega je 2015. tražila FSB, ruska služba unutrašnje bezbednosti, i navodno je optužen za šverc patogenih bioloških agenasa, ali je slučaj kasnije zatvoren.

Na mreži postoje ograničeni tragovi o njemu nakon ove epizode, za koju zvaničnici veruju da je to bio trenutak kada je počeo da koristi kontraobaveštajne tehnike kako bi minimizirao svoj digitalni otisak.

Prema procureloj ruskoj bazi podataka, njegova supruga se preselila u Tursku u junu 2023. godine, potez koji je povezan sa pobunom Vagnerove grupe istog meseca. Sestra Jaroslava Mihajlova je takođe povezana sa Azerbejdžanom i veruje se da je tamo putovala 2022. da bi se sastala sa njim.

Napori šefova tri glavne ruske obaveštajne agencije - FSB (Federalna služba bezbednosti), SVR (Spoljna obaveštajna služba) i GRU (Glavna uprava Generalštaba Oružanih snaga Ruske Federacije) da obezbede njegov povratak kući ukazuju na to koliko je on važan za njihove međunarodne operacije.

Moskva je optužena da stoji iza niza napada širom Evrope, koristeći lokalno regrutovane posrednike, za koje se veruje da su pokušaji da se odvrati zapadna podrška Ukrajini.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

U slučaju zavere sa DHL paketima, Rusija je navodno koristila svog bivšeg mornaričkog oficira, koji vodi brodarsku kompaniju specijalizovanu za isporuke između Sankt Peterburga i baltičkih zemalja, da bombe dostavi u Evropu.

Po isporuci, lokalni saradnici su ih prepakovali i premeštali po Litvaniji pre nego što su ispuštene u DHL 19. jula.

Tokom naredna tri dana, detonacije i požari su prijavljeni u Lajpcigu, Birmingemu i Varšavi. Četvrta naprava nije eksplodirala u Poljskoj, što je omogućilo tamošnjim vlastima da ispitaju njen dizajn i prošire istragu o počiniocima.

Istovremeno, Mihailov je optužen da je koristio falsifikovana dokumenta za putovanje iz Poljske u Tursku. Iz Istanbula je odleteo u Azerbejdžan, gde je pritvoren zbog sumnje da je putovao sa lažnim pasošem i tamo ostaje do danas.

Kao bivša sovjetska država, Azerbejdžan i Rusija su nekada uživali u bliskim odnosima. Ali te veze su oslabile poslednjih godina, a Baku je favorizovao svoje odnose sa Evropom nakon invazije Vladimira Putina na Ukrajinu.

Veze između Bakua i Moskve su se pogoršale kada je azerbejdžanski avion oboren iznad ruskog vazdušnog prostora, usmrtivši 38 ljudi, na Božić prošle godine. Evropske vlade koje lobiraju za Mihailovljevo izručenje nadaju se da će to doprineti odluci da on ne bude isporučen Rusiji.