Bela kuća priprema se za moguće kadrovske promene u kabinetu pošto američki predsednik Donald Tramp navrši godinu dana svog mandata, objavio je danas CNN pozivajući se na više izvora upoznatih s razgovorima.

Kako navodi CNN, među oblastima u kojima bi moglo da dođe do smene rukovodstva nalazi se Ministarstvo za unutrašnju bezbednost.

Potencijalnih promena moglo bi biti i u Ministarstvu energetike, kojim upravlja Kris Rajt čiji su odnosi sa Belom kućom navodno zahladneli poslednjih meseci.

Zvaničnici, međutim, ističu da nikakve odluke još nisu donete i da se očekuje da kabinet ostane nepromenjen bar do početka naredne godine.

Tramp se u januaru vratio na funkciju započevši drugi mandat.

Njegova prva administracija bila je obeležena nizom odlazaka visokih zvaničnika, uključujući šefove diplomatije i odbrane, često nakon političkih neslaganja ili ličnih sukoba sa predsednikom.

