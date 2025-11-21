Slušaj vest

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će uskoro razgovarati sa svojim venecuelanskim kolegom Nikolasom Madurom, usred spekulacija da bi SAD mogle da pokrenu napad na tu latinoameričku naciju.

„Razgovaraću sa njim u ne tako dalekoj budućnosti“, rekao je Tramp u intervjuu za Foks radio.

Tramp je odbio da kaže o čemu će razgovarati sa venecuelanskim predsednikom, rekavši: „Ja to jednostavno ne radim“.

„Ne mogu vam reći šta ću mu reći, ali imam nešto veoma konkretno da kažem“, rekao je, ponavljajući dugačak spisak navodnih optužbi protiv Madura, uključujući optužbe za trgovinu drogom.

Maduro upozorava na posledice moguće vojne intervencije

Maduro je u ponedeljak upozorio da bi svaka američka vojna intervencija u njegovoj zemlji bila Trampov „politički kraj“. Rekao je da krugovi oko Trampa „izazovu“ oružanu akciju, koja bi, prema njegovim rečima, dovela američkog predsednika „do litice“.

Rekao je da postoji „napor moćnih sektora u SAD da unište Trampa“ koristeći Venecuelu.

Foto: Shutterstock, CNP/AdMedia / Sipa Press / Profimedia, PAVEL BEDNYAKOV / POOL/AP POOL

„Oni žele da predsednik Tramp napravi najozbiljniju grešku u celom svom životu i da se vojno suoči sa Venecuelom, što bi bio politički kraj njegovog vođstva i imena, a on je pod pritiskom i isprovociran“, rekao je Maduro.

Ova „provokacija“, nastavio je, „dolazi od njegovih protivnika i poznatih neprijatelja, ali i od ljudi oko njega koji prave proračune o posttrampovskoj eri i nije bitno da li mu štete“.

Predsednik je takođe rekao da je Venecuela spremna za dijalog „licem u lice“ sa Vašingtonom. Ponovio je da diplomatija i potraga za „zajedničkim jezikom“ ostaju „nepromenljivi“ stav njegove vlade.

Rastuće tenzije između SAD i Venecuele

Tenzije između SAD i Venecuele rastu otkako je Tramp naredio raspoređivanje vojske na Karibima ovog avgusta sa ciljem napada na narko-kartele i prekidanja ruta za trgovinu drogom povezanih sa Madurom.

Karakas tvrdi da se teži promeni režima. Od tada je američka vojska izvršila ukupno 21 napad na brodove za koje tvrdi da su bili natovareni drogom, usmrtivši 83 osobe, a Tramp je signalizirao da bi mogao da napadne navodne mete trgovine drogom na kopnu Venecuele.