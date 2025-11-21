Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je imao "veoma produktivan sastanak" sa novoizabranim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem.

"Upravo smo imali sjajan, veoma produktivan sastanak. Imamo jednu zajedničku stvar. Želimo da ovaj naš grad koji volimo radi veoma dobro. Što grad bude bolje, to sam ja srećniji", rekao je Tramp u Ovalnom kabinetu Bele kuće, prenosi Rojters.

Donald Tramp Zohran Mamdani Foto: Yuri Gripas / UPI / Profimedia, Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tramp je kazao da će pomoći da Njujork "ostvari svačiji san".

Do sastanka je došlo na zahtev Mamdanija koji je početkom novembra izabran na gradonačelnika Njujorka.

Na izborima za gradonačelnika Njujorka Tramp je podržao demokratskog kandidata Endrua Kuomua, dok je za Mamdanija, koji je na izborima učestvovao kao nezavisni kandidat koji se biračima predstavljao kao socijalista, kazao da je on "komunista".

Kurir,rs/Rojters

