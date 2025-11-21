Slušaj vest

Ova godina je iscrpela Oružane snage Ukrajine do krajnjih granica, izjavio je načelnik ukrajinskog Generalštaba Andrej Gnatov, prenosi agencija RIA Novosti.

"Situacija je veoma teška. Ova godina sukoba nas je iscrpela", rekao je Gnatov za "Cajt".

On je za nemački list govorio o nedostatku ljudstva u redovima ukrajinske vojske.

Prema njegovim rečima, svaki komandant će reći da mu je potrebno više vojnika, oružja, opreme, municije i drugih resursa. Dodao je da komanda "preduzima mere" za popunjavanje jedinica i obuku ljudstva.

Istovremeno, nasilna mobilizacija koju sprovode kancelarije za regrutovanje redovno dovodi do skandala i protesta u Ukrajini. Video-zapise maltretiranja i fizičkog nasilja prilikom regrutacije svakodnevno dele korisnici društvenih mreža.

Stalni predstavnik Rusije pri UN, Vasilij Nebenzja, izvestio je da su ukrajinske snage izgubile više od 1,7 miliona pripadnika od početka Specijalne vojne operacije.

Ukrajinci su nedavno u potpunosti izgubili kontrolu nad važnim logističkim čvorištem u Harkovskoj oblasti. Načelnik Generalštaba Valerij Gerasimov je juče podneo izveštaj predsedniku Vladimiru Putinu i objavio da je grad Kupjansk u potpunosti oslobođen, što otvara put ruskim snagama ka Vovčansku sa juga.

Osim toga, 70 odsto Krasnoarmejska je takođe već oslobođeno, kao i ceo Jampolj.