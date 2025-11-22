Slušaj vest

Naoružani napadači oteli su danas više od 200 školske dece iz katoličkog internata u zapadnom regionu Nigerije, saopštilo je Hrišćansko udruženje Nigerije (CAN).

Porparol CAN-a Danijel Atori je kazao da se najnovija u nizu otmica u najnaseljenijoj zemlji Afrike dogodila u katoličkoj školi Svete Marije, u opštini Papiri, odakle su napadači oteli 215 učenika i 12 nastavnika, prenosi AP.

Atori je u saopštenju rekao da udruženje radi "na tome da osigura bezbedan povratak" dece. Komanda državne policije Nigerije saopštila je da su se otmice dogodile u ranim jutarnjim satima, i da su vojne i bezbednosne snage od tada raspoređene na tom prostoru.

Škola Svete Marije, koju pohađaju deca uzrasta između sedam i 17 godina, nalazi se u blizini glavnog puta koji povezuje gradove Jelva i Mokva. U saopštenju sekretara državne vlade Nigerije navodi se da se otmica dogodila, uprkos prethodnim upozorenjima školama o povećanim pretnjama.

"Nažalost, Sveta Marija je ponovo otvorila školu i nastavila školske aktivnosti bez obaveštavanja ili traženja odobrenja od državne vlade, čime je izložila učenike i osoblje riziku koji se mogao izbeći", navodi se u saopštenju.

Katolička biskupija Kontagora saopštila je da je jedan službenik obezbeđenja "teško ranjen" tokom napada. Otmice su se dogodile nekoliko dana nakon što su naoružani ljudi u ponedeljak napali srednju školu i oteli 25 učenica u susednoj nigerijskoj pokrajini Kebi, u mestu Magi, oko 170 kilometara od Papirija.