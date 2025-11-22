MAJKA I ĆERKA (7) ŽIVE IZGORELE, PRONAĐENE ZAGRLJENE! Poljakinje ubijene u ruskom napadu, Varšava HITNO reagovala, oglasio se Tusk! (FOTO/VIDEO)
Sedmogodišnja devojčica Amelija, po nacionalnosti Poljakinja, ubijena je u nedavnom ruskom napadu na ukrajinski grad Ternopilj, saopštili su poljski zvaničnici.
- Amelka je imala sedam godina. Sedam. Poljsko dete. Poginula je u Ternopilju tokom brutalnog ruskog raketnog napada - napisao je poljski premijerDonald Tusk na mreži Iks.
- Nikada neće ostvariti nijedan svoj san. Ovaj okrutni rat mora da se okonča, a Rusija ga ne sme dobiti. Jer ovo je takođe rat o budućnosti naše dece - dodao je Tusk.
Potraga za nestalima ušla u treći dan
U petak su akcije potrage i spasavanja u Ternopilju ušle u treći dan, dok se još 16 osoba vodi kao nestalo posle ruskog napada na stambenu zgradu u kojem je poginula najmanje 31 osoba, među njima šestoro dece, a povređene su 94 osobe.
U napadu su pogođene dve višespratnice - na jednoj je uništeno nekoliko gornjih spratova, dok je druga zahvaćena vatrom koja je progutala desetine stanova duž celog objekta.
Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova, Maciej Vevior, takođe je u petak popodne rekao da je poljsko dete "ubijeno" od strane Rusije.
- Noći između 18. i 19. novembra Rusija je napala civile u Ternopilju. Među žrtvama ove brutalnosti je sedmogodišnja poljska državljanka - Amelka. Poginula je noću sa svojom majkom - rekao je Vevior.
Majka i ćerka poginule zagrljene
Njena majka, Oksana, takođe je poginula u napadu. Ternopiljska osnovna škola broj 27, u kojoj je Amelija pohađala drugi razred, navela je u saopštenju da su Amelija i njena majka "žive izgorele, zagrljene", dok je vatra gutala njihov stan.
- Cela naša školska zajednica žali za nenadoknadivim gubitkom: Amelija, bistro dete, mali anđeo, nikada više neće sesti u svoju klupu, zagrliti svoje drugare iz razreda ili ih ugrejati svojim vedrim pogledom - napisala je škola.
Ukrajina tuguje – hiljade ljudi odaju počast
Ukrajinci oplakuju ovaj tragični napad, a 20. novembra, tokom dana žalosti, izašli su na ulice da odaju počast poginulima. Polja sveća, cveća i plišanih igračaka položena su na improvizovanom memorijalu za žrtve.