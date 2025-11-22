Slušaj vest

Sedmogodišnja devojčica Amelija, po nacionalnosti Poljakinja, ubijena je u nedavnom ruskom napadu na ukrajinski grad Ternopilj, saopštili su poljski zvaničnici.

- Amelka je imala sedam godina. Sedam. Poljsko dete. Poginula je u Ternopilju tokom brutalnog ruskog raketnog napada - napisao je poljski premijerDonald Tusk na mreži Iks.

- Nikada neće ostvariti nijedan svoj san. Ovaj okrutni rat mora da se okonča, a Rusija ga ne sme dobiti. Jer ovo je takođe rat o budućnosti naše dece - dodao je Tusk.

Potraga za nestalima ušla u treći dan

U petak su akcije potrage i spasavanja u Ternopilju ušle u treći dan, dok se još 16 osoba vodi kao nestalo posle ruskog napada na stambenu zgradu u kojem je poginula najmanje 31 osoba, među njima šestoro dece, a povređene su 94 osobe.

U napadu su pogođene dve višespratnice - na jednoj je uništeno nekoliko gornjih spratova, dok je druga zahvaćena vatrom koja je progutala desetine stanova duž celog objekta.

Portparol poljskog Ministarstva spoljnih poslova, Maciej Vevior, takođe je u petak popodne rekao da je poljsko dete "ubijeno" od strane Rusije.

- Noći između 18. i 19. novembra Rusija je napala civile u Ternopilju. Među žrtvama ove brutalnosti je sedmogodišnja poljska državljanka - Amelka. Poginula je noću sa svojom majkom - rekao je Vevior.

Majka i ćerka poginule zagrljene

Njena majka, Oksana, takođe je poginula u napadu. Ternopiljska osnovna škola broj 27, u kojoj je Amelija pohađala drugi razred, navela je u saopštenju da su Amelija i njena majka "žive izgorele, zagrljene", dok je vatra gutala njihov stan.

- Cela naša školska zajednica žali za nenadoknadivim gubitkom: Amelija, bistro dete, mali anđeo, nikada više neće sesti u svoju klupu, zagrliti svoje drugare iz razreda ili ih ugrejati svojim vedrim pogledom - napisala je škola.

Ukrajina tuguje – hiljade ljudi odaju počast