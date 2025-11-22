Slušaj vest

Telegram kanal Astra objavio je da je električna stanica Jani Kapu, koja se nalazi na severu Krima, bila meta napada dronovima tokom noći 22. novembra. Stanovnici su prijavili eksplozije i udare, a izvor je utvrdio da su napadi bili usmereni na ovu ključnu stanicu.

Ukrajinaredovno gađa vojnu i energetsku infrastrukturu na okupiranim teritorijama i duboko unutar Rusijekako bi oslabila njene borbene kapacitete, dok Moskva nastavlja rat.

Ruska proizvodnja nafte i gasa sve češće je meta udara, dok Kijev pokušava da oslabi Moskvu, čiji je ratni budžet u velikoj meri zavisan od energetskog sektora.

Rafinerija nafte u Rjazanskoj oblasti pogođena je tokom noći 20. novembra, potvrdio je 20. novembra Robert Brovdi zvani "Mađar", komandant ukrajinskih snaga za dronove.

Prema Brovdijevim rečima, 1. odvojeni centar za bespilotne sisteme "Mađarove ptice" pogodio je rafineriju u Rjazanju. Rafinerija je prošle godine proizvela 13 miliona tona goriva.