Desetine vatrogasaca borile su se u petak uveče sa požarom na kontejnerskom brodu usidrenom u luci Los Anđeles, saopštili su zvaničnici.

Sva 23 člana posade su pronađena i niko nije povređen u požaru za koji se veruje da je izbio ispod palube, prema informacijama vatrogasne službe Los Anđelesa. Teret broda sadrži i opasne materijale.

Vatra se proširila na više nivoa broda

Do oko 19 sati požar se proširio na nekoliko nivoa broda, a kasnije je došlo do eksplozije na srednjem delu palube, navela je vatrogasna služba. Za sada nije poznato kako je požar izbio.

Više od 100 vatrogasaca borilo se sa vatrom u luci Los Anđeles, prema rečima gradonačelnice Karen Bas. Ova luka važi za najprometniju u Severnoj Americi.

- Timovi za opasne materijale vatrogasne službe prate kvalitet vazduha dok se gašenje požara nastavlja - rekla je Bas.

Brod "One Henry Hudson" prevozio opasne materijale