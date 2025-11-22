Slušaj vest

Desetine vatrogasaca borile su se u petak uveče sa požarom na kontejnerskom brodu usidrenom u luci Los Anđeles, saopštili su zvaničnici.

Sva 23 člana posade su pronađena i niko nije povređen u požaru za koji se veruje da je izbio ispod palube, prema informacijama vatrogasne službe Los Anđelesa. Teret broda sadrži i opasne materijale.

Vatra se proširila na više nivoa broda

Do oko 19 sati požar se proširio na nekoliko nivoa broda, a kasnije je došlo do eksplozije na srednjem delu palube, navela je vatrogasna služba. Za sada nije poznato kako je požar izbio.

Više od 100 vatrogasaca borilo se sa vatrom u luci Los Anđeles, prema rečima gradonačelnice Karen Bas. Ova luka važi za najprometniju u Severnoj Americi.

Eksplozija na brodu u luci Los Anđeles Foto: screenshot X, TEL/ABC7, screenshot X, TEL/ABC7

- Timovi za opasne materijale vatrogasne službe prate kvalitet vazduha dok se gašenje požara nastavlja - rekla je Bas.

Brod "One Henry Hudson" prevozio opasne materijale

Brod dug 336 metara, "One Henry Hudson", kojim upravlja kompanija "One Ocean Express" sa sedištem u Singapuru, pre Los Anđelesa bio je u Japanu, sa zaustavljanjima u Kobeu, Nagoji i Tokiju.

(Kurir.rs/ABC News/Preneo: V.M.)

