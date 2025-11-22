Slušaj vest

U saobraćajnoj nesreći u Dominikanskoj Republici povređeno je troje nemačkih turista, od kojih jedan teže.

Kako je saopštila vatrogasna služba Punta Kane, još troje nemačkih državljana učestvovalo je u nesreći, ali nisu povređeni. Prema navodima, turisti su putovali u minivanu kada je vozilo iz još nepoznatih razloga udarilo u zid autoputa i prevrnulo se.

Nesreća se dogodila na važnoj turističkoj saobraćajnici

Nesreća se dogodila u petak uveče na 30 kilometara dugoj ključnoj saobraćajnici koja povezuje aerodrom sa hotelskom zonom. Povređeni putnici, jedan muškarac i dve žene, prebačeni su u bolnicu, navela je vatrogasna služba.

Uzrok nesreće još uvek nepoznat

Još uvek nije poznato kako je tačno došlo do nesreće. Turizam je jedna od najvažnijih privrednih grana u Dominikanskoj Republici. Tokom 2024. godine zemlju je posetilo više od 11 miliona turista, privučenih prelepim plažama i bogatom kulturnom baštinom.