Mnogi prisutni bili su iznenađeni toplinom i prijateljskom atmosferom koja je obeležila njihov susret.

Tramp i Mamdani razgovarali su o širokom spektru tema, a kada su se pojavili pred novinarima, držali su izuzetno opušten ton, čak i dok su odgovarali na provokativna pitanja.

Jedno od pitanja, upućeno Mamdaniju, podsećalo je na to da je u prošlosti nazvao Trampa fašistom. Međutim, pre nego što je Mamdani došao do reči, Donald Tramp se ubacio s neočekivano šaljivim komentarom.

- U redu je, možeš reći da jesam. Lakše ti je tako nego da objašnjavaš - rekao je Tramp uz osmeh, što je izazvalo smeh i među okupljenim novinarima.

Vredi napomenuti da su ova dvojica političara, pre sastanka, relativno često razmenjivala oštre poruke putem medija.

Mamdani je Trampa nazivao ne samo fašistom, nego i "despotom", dok je predsednik njega opisivao kao "komunistu" i "levičarskog ludaka".