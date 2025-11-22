Slušaj vest

Mnogi prisutni bili su iznenađeni toplinom i prijateljskom atmosferom koja je obeležila njihov susret.

Tramp i Mamdani razgovarali su o širokom spektru tema, a kada su se pojavili pred novinarima, držali su izuzetno opušten ton, čak i dok su odgovarali na provokativna pitanja.

Jedno od pitanja, upućeno Mamdaniju, podsećalo je na to da je u prošlosti nazvao Trampa fašistom. Međutim, pre nego što je Mamdani došao do reči, Donald Tramp se ubacio s neočekivano šaljivim komentarom.

- U redu je, možeš reći da jesam. Lakše ti je tako nego da objašnjavaš - rekao je Tramp uz osmeh, što je izazvalo smeh i među okupljenim novinarima.

Vredi napomenuti da su ova dvojica političara, pre sastanka, relativno često razmenjivala oštre poruke putem medija.

Mamdani je Trampa nazivao ne samo fašistom, nego i "despotom", dok je predsednik njega opisivao kao "komunistu" i "levičarskog ludaka".

Ipak, tokom sinoćnjeg razgovora takve izjave nisu bile prisutne. Naprotiv, obojica su naglasila da su spremni sarađivati na rešavanju ključnih pitanja koja se tiču Njujorka.

Ne propustitePlanetaPUTIN ODBACUJE TRAMPOV MIROVNI PLAN? Rusija će zahtevati ukidanje svih zapadnih bezbednosnih garancija za Kijev! MOGUĆ VELEOBRT!
Donald Tramp Vladimir Putin ruski tenkovi na mapi Ukrajine
Planeta"ZA OBNOVU UKRAJINE RUSKIH 100 MILIJARDI I JOŠ TOLIKO OD EU" Gosti "Usijanja" o detaljima Trampovog mirovnog plana: Evo čije firme će kontrolisati taj novac
Donbas Ukrajina Vladimir Putin Volodimir Zlenenski Donald Tramp
PlanetaTRAMP NAJAVIO DA ĆE USKORO RAZGOVARATI S MADUROM: "Imam nešto veoma konkretno da mu kažem"
tramp maduro.jpg
PlanetaPUTIN OPET ZAPRETIO UKRAJINI: Ako Kijev nije spreman da razmotri predloge Trampa, KUPJANSK će se ponoviti!
Vladimir Putin