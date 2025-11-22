Vatrogasci rade na gašenju požara koji je izbio u stanu jedanaestospratnice u Bukureštu
NA LICU MESTA SPASILAČKE EKIPE
VELIKI POŽAR U SOLITERU! Gust dim progutao zgradu u Bukureštu, šest osoba povređeno (FOTO)
Vatrogasci rade na gašenju požara koji je jutros izbio u stanu na petom spratu jedanaestospratnice u Bukureštu.
Formirani su timovi za potragu i spasavanje kako bi identifikovali i evakuisali sve moguće zarobljene osobe. Sedam osoba je dobilo medicinsku pomoć na licu mesta, a šest je prevezeno u bolnicu, prenosi digi24.
„Od 6 osoba prevezenih u bolnicu, jedna je intubirana, 4 su bile izložene dimu, a šesta je imala opekotine donjeg ekstremiteta“, rekli su vatrogasci.
Požar u soliteru u Bukureštu Foto: screenshot digi24.ro
Požar se širi i na spoljnu fasadu zgrade. Radovi na njegovom otklanjanju i ventilaciji prostorija se nastavljaju“.
(Kurir.rs/Digi24/Prenela: M. V:)
