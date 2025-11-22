Slušaj vest

Vatrogasci rade na gašenju požara koji je jutros izbio u stanu na petom spratu jedanaestospratnice u Bukureštu.

Formirani su timovi za potragu i spasavanje kako bi identifikovali i evakuisali sve moguće zarobljene osobe. Sedam osoba je dobilo medicinsku pomoć na licu mesta, a šest je prevezeno u bolnicu, prenosi digi24.

„Od 6 osoba prevezenih u bolnicu, jedna je intubirana, 4 su bile izložene dimu, a šesta je imala opekotine donjeg ekstremiteta“, rekli su vatrogasci.

Požar u soliteru u Bukureštu Foto: screenshot digi24.ro

Požar se širi i na spoljnu fasadu zgrade. Radovi na njegovom otklanjanju i ventilaciji prostorija se nastavljaju“.

(Kurir.rs/Digi24/Prenela: M. V:)

