Napadi i paljenje crkava širom Evrope gotovo su se udvostručili 2024. godine, kao deo šireg porasta zločina iz mržnje protiv hrišćana, koji su uključivali 274 fizička napada na hrišćane i ubistvo 76-godišnjeg španskog monaha, prema novom izveštaju objavljenom u ponedeljak od strane bečke Organizacije za netoleranciju i diskriminaciju protiv hrišćana u Evropi (OIDAC Europe).

Izveštaj je dokumentovao 2.211 zločina iz mržnje protiv hrišćana širom Evrope u 2024. godini, uključujući 94 napada paljenjem na crkve — gotovo duplo više u odnosu na 2023. godinu.

Porast napada paljenjem posebno je izražen: ukupno 94 incidenta paljenja bilo je usmereno na crkve i druge hrišćanske objekte — od čega se trećina dogodila u Nemačkoj.

Zvanično predstavljanje izveštaja biće održano u utorak, 18. novembra, u Intergrupi Evropskog parlamenta za slobodu religije, uverenja i savesti. OIDAC Europe je izveštaj sastavio koristeći zvanične policijske podatke, statistike OEBS/ODIHR-a i sopstvenu dokumentaciju slučajeva.

Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Nemačka, Španija i Austrija zabeležile su najveći broj incidenata protiv hrišćana ukupno. Dok je većina napada bila usmerena na verske objekte, OIDAC Europe je zabeležio 274 napada na pojedince hrišćane 2024. godine, uključujući fizičke napade i pretnje.

Među nalazima izveštaja su i neki teži slučajevi, uključujući ubistvo 76-godišnjeg monaha u Španiji u novembru 2024. godine i skoro uništenje istorijske crkve u Sen-Omeru, Francuska, u požaru u septembru 2024. godine.