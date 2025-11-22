Slušaj vest

Kinaprebacuje svoj sve oštriji spor sa Japanompred Ujedinjene nacije, optužujući Tokio da preti "oružanom intervencijom" zbog Tajvana i poručujući da će se braniti, koristeći najjači ton do sada u dvonedeljnom diplomatskom sukobu.

Kineski ambasador pri UN Fu Cong optužio je japansku premijerku Sanae Takaičiza "teško kršenje međunarodnog prava" i diplomatskih normi nakon što je izjavila da bi kineski napad na Tajvan mogao izazvati vojni odgovor Japana.

Fu je to naveo u pismu upućenom generalnom sekretaru UN Antoniju Guterešu.

- Ako se Japan usudi da pokuša oružanu intervenciju u Tajvanskom moreuzu, to bi bilo delo agresije - napisao je Fu, navodi kineska misija pri UN.

- Kina će odlučno iskoristiti svoje pravo na samoodbranu prema Povelji UN i međunarodnom pravu i čvrsto će braniti svoj suverenitet i teritorijalni integritet - dodao je on.

Najveća kriza između Japana i Kine do sada

Peking smatra Tajvan svojom teritorijom i ne isključuje upotrebu sile radi potencijalnog prisajedinjenja ostrva. Tajpej odbacuje takve tvrdnje i ističe da samo narod Tajvana može odlučivati o svojoj budućnosti.

Japansko ministarstvo spoljnih poslova i kabinet premijerke nisu bili dostupni za komentar povodom Fuovog pisma, koje predstavlja najjaču kritiku Takaiči do sada od strane visokog kineskog zvaničnika, piše Rojters.

Takaiči, konzervativna nacionalistkinja koja je prošlog meseca stupila na dužnost, odstupila je od višedecenijske politike strateške nejasnoće koju su Japan i SAD primenjivali po pitanju Tajvana.

Ona je 7. novembra u parlamentu izjavila da bi hipotetički kineski napad na Tajvan, koji se nalazi na nešto više od 100 km od japanske teritorije, mogao biti smatran "situacijom koja ugrožava opstanak Japana".

Takva pravna formulacija omogućila bi premijerki da angažuje japanske oružane snage.

Sukob se preliva van domašaja diplomatije

Izjave Takaiči izazvale su žestoku razmenu optužbi sa Pekingom, koja se u proteklim danima proširila i na druge oblasti. Kina tvrdi da su izjave "ozbiljno narušile" trgovinsku saradnju, a koncerti japanskih muzičara u Kini naglo su otkazani.

Fu je zatražio da Japan "prestane sa provokacijama i prelaskom crvenih linija" i da povuče svoje "pogrešne izjave", koje je opisao kao "otvoreno izazivanje ključnih interesa Kine".

Kina podseća na ratne zločine Japana

Uoči obeležavanja 80 godina od japanske kapitulacije u Drugom svetskom ratu, Peking sve češće podseća na ratne zločine Japana i svoju ulogu u posleratnom formiranju UN kako bi kritikovao Tokio i pokušao da utiče na međunarodni poredak.

Kina, stalna članica Saveta bezbednosti UN, ponovo naglašava posleratne deklaracije - Potsdamsku i Kairsku - prema kojima bi Tajvan i druge teritorije koje je Japan okupirao trebalo da budu vraćene Kini.

Iako Kina koristi te deklaracije kao pravni osnov za tvrdnje o suverenitetu nad Tajvanom, mnoge zemlje smatraju da su u pitanju političke izjave, a ne pravno obavezujući dokumenti.

Dodatno, deklaracije su potpisane od strane vlade Republike Kine, koja je 1949. prebegla na Tajvan nakon što je izgubila građanski rat protiv komunističkih snaga Mao Cedunga.