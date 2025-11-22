Slušaj vest

Operatori ukrajinskih dronova iz Komande za brzo reagovanje „Škval“ 7. odreda Karpatske granične straže uništili su ruski kontrolni punkt i sklonište u sektoru Severna Slobožanščina (pogranična područja Sumske oblasti).

Ukrajinska Državna granična služba objavila je odgovarajući video snimak na svojoj veb stranici, javlja Ukrinform.

Uništen ruski kontrolni punkt i sklonište ukrajisnkim dronovima Foto: screenshot YT/ab3army

„Piloti granične straže izveli su koordinisani udar, a dronovi su vešto ušli u utvrđenja gde neprijatelj uopšte nije očekivao napad“, navodi se u saopštenju.

(Kurir.rs/Ukrinform/Prenela: M. V.)

Ne propustitePlanetaOPASNO KLJUČA U VODAMA OKO TAJVANA! Kina poručila Japanu da će se braniti, Peking se HITNO obratio UN!
si đinping sanae takaiči
PlanetaKO PALI CRKVE PO EVROPI? Napadi na hrišćane se UDVOSTRUČILI: U OVOJ DRŽAVI prednjače!
Crkva Svetog Nikole u Padovi u kojoj se nalazi grob Svetog Luke
Bosna i HercegovinaUZNEMIRUJUĆA SLIKA! UBIJENOG PLJAČKAŠA IZ KALESIJE BACILI U ŠUMU: Matijino telo ostavili, a auto zapalili! Raspisana poternica za njegovim bratom
Matija G. Kalesija pljačka
PlanetaSEVERINA NAREDILA UBISTVO SVOG OCA: Ovo je najmračnija porodična priča - Zbog onog što joj je radio MRZELA GA SVIM SRCEM, a oružje od kog je stradao je MORBIDNO
1.jpg