Ukrajinski operatori dronova uništili su ruski kontrolni punkt i sklonište u Sumskoj oblasti, objavljen snimak napada
UKRAJINSKI NAPAD
UKRAJINSKI DRONOVI SRAVNILI KONTROLNI PUNKT I SKLONIŠTE, RUSI NISU OČEKIVALI NAPAD: Pogledajte dramatičan snimak iz Sumske oblasti (VIDEO)
Slušaj vest
Operatori ukrajinskih dronova iz Komande za brzo reagovanje „Škval“ 7. odreda Karpatske granične straže uništili su ruski kontrolni punkt i sklonište u sektoru Severna Slobožanščina (pogranična područja Sumske oblasti).
Ukrajinska Državna granična služba objavila je odgovarajući video snimak na svojoj veb stranici, javlja Ukrinform.
Uništen ruski kontrolni punkt i sklonište ukrajisnkim dronovima Foto: screenshot YT/ab3army
Vidi galeriju
„Piloti granične straže izveli su koordinisani udar, a dronovi su vešto ušli u utvrđenja gde neprijatelj uopšte nije očekivao napad“, navodi se u saopštenju.
(Kurir.rs/Ukrinform/Prenela: M. V.)
Reaguj
1