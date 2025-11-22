Slušaj vest

Potpredsednik SAD Džej Di Vens poručio je danas da postoji "fantaziranje" da je pobeda Ukrajine u ratu protiv Rusije "na dohvat ruke" ako joj Vašington da više novca i oružja i uvede više sankcija Moskvi.

"Postoji fantazija da ako samo damo više novca, više oružja ili više sankcija, pobeda je na dohvat ruke. Mir neće stvoriti propali diplomati ili političari koji žive u zemlji fantazija. Mogli bi da ga stvore pametni ljudi koji žive u stvarnom svetu", napisao je Vens na društvenoj platformi X.

Mirovni plan za okončanje rata u Ukrajini mora da sačuva ukrajinski suverenitet, rekao je u petak američki potpredsednik Džej Di Vens.

Američki predsednik Donald Tramp je Kijevu dao rok da do četvrtka odgovori na njegov najnoviji mirovni plan za Ukrajinu, koji je zatekao evropske zemlje.

Prema planu SAD, od Kijeva će se očekivati veliki ustupci, uključujući povlačenje iz delova istočne Ukrajine koje Rusija nije osvojila, smanjenje svoje vojske i odricanje od članstva u NATO-u.

Vens je u objavi na društvenoj platformi X kazao da bilo kakav plan mora "zaustaviti ubijanje te istovremeno sačuvati ukrajinski suverenitet" i biti prihvatljiv i Rusiji i Ukrajini.

Plan takođe mora u najvećoj mogućoj meri osigurati da rat ponovo ne izbije, napisao je.

"Svaka kritika na račun mirovnog okvira na kojem administracija radi (dolazi od osoba koje) ili pogrešno shvataju okvir ili pogrešno interpretiraju stvarnost na terenu", dodao je Vens.

Ranije u petak je rekao da se zbog njega Ukrajina suočava "s veoma teškim odabirom: ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak ključnog partnera", što se odnosilo na SAD.

Ruski predsednik Vladimir Putin je plan pozitivno primio, rekavši da bi dokument od 28 točaka mogao činiti "osnovu za konačno mirovno rešenje".

U međuvremenu, nemački kancelar Fridrih Merc i drugi evropski lideri će se sastati na marginama samita skupine zemalja G20 u Johanesburgu radi kriznih razgovora o mogućem odgovoru.