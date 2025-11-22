Slušaj vest

Jedna NATOzemlja bila je primorana da podigne dva borbena aviona nakon još jedne noći ruskih napada na Ukrajinu. Dva rumunska F-16 borbena aviona poletela su u petak uveče nakon što su ruski dronovi lansirani na Odesu.

- Dva borbena aviona F-16 Fighting Falcon poletela su tokom noći između 21. i 22. novembra iz 86. vazdušne baze radi nadzora vazdušne situacije na granici sa Ukrajinom, u kontekstu napada koje je izvršila Ruska Federacija u blizini rečne granice sa Rumunijom - saopštilo je MO Rumunije, piše britanski list Ekspres.

Oko 1:30 sati ujutru dignuta je uzbuna u regionu Tulča, na krajnjem istoku Rumunije, koji se graniči sa Ukrajinom. Nijedan dron nije ušao u rumunski vazdušni prostor, te su oko dva sata kasnije avioni vraćeni u bazu u Borči.

- U stalnom smo kontaktu sa našim saveznicima, delimo operativne informacije u realnom vremenu i delujemo odlučno kako bismo garantovali bezbednost Rumunije i istočnog krila NATO-a - saopštilo je Ministarstvo odbrane Rumunije.

Ruske snage su tokom noći napale ukrajinski granični prelaz s Rumunijom, oštetivši trajektni terminal, saopštile su ukrajinske vlasti. Zvaničnici su naveli da je međunarodni kontrolni punkt privremeno zatvoren, a putnicima se savetuje da koriste obližnje prelaze.

Guverner Odese Oleh Kiper potvrdio je da je Rusija tokom noći izvela još jedan težak napad na oblast na jugu Ukrajine. Uprkos naporima PVO, oštećeno je nekoliko civilnih objekata.

Kiper je rekao da su stradale fasade, krovovi i prozori upravnih zgrada. Oštećeno je jedanaest kamiona na parkiralištu, a dve osobe su ranjene. Primaju lekarsku pomoć.

Prelaz Orlivka-Isaccea glavna je kontrolna tačka između Ukrajine i Rumunije. Trajektna linija opslužuje teretna, putnička i privatna vozila, a omogućuje i pešački saobraćaj.