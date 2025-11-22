Slušaj vest

Američki predsednik Donald Tramp je potkopao jedne od najosetljivijih pregovora za mir koji su trenutno u toku u Evropi, potencijalno osujećujući napore da se pronađe način za finansiranje borbe Ukrajine protiv Rusije, piše Politiko.

Evropski zvaničnici već mesecima pokušavaju – do sada bezuspešno – da pronađu pravni okvir za korišćenje oko 140 milijardi evra zamrznute ruske državne imovine, uglavnom u Belgiji, za podršku odbrani Ukrajine. Novac je hitno potreban jer se Ukrajina suočava sa finansijskim kolapsom početkom sledeće godine.

Razgovori u Briselu su ušli u izuzetno osetljivu fazu dok pokušavaju da finalizuju pravni tekst koji bi omogućio da se sredstva koriste kao zalog za zajam ukrajinskoj vladi.

Tramp želi da profitira od zamrznutih sredstava

Ali novi američki plan prekida vatre od 28 tačaka nudi drugačiju ideju: korišćenje istih sredstava za američki program rekonstrukcije nakon prekida vatre, pri čemu bi SAD uzimale „50 odsto“ profita.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski upozorio je da Trampov plan nameće jedan od najtežih trenutaka u istoriji njegove zemlje: potencijalni izbor između gubitka „dostojanstva“ i gubitka „ključnog partnera“.

Nekoliko diplomata i zvaničnika EU strahuje da bi predlog Trampovog izaslanika, Stiva Vitkofa, mogao da uništi šanse da svih 27 članica postigne dogovor o takozvanom „reparacionom kreditu“, koji je EU planirala da finalizuje na samitu sledećeg meseca.

Bivši francuski zvaničnik rekao je da je Vitkofova ideja „naravno, skandalozna“: „Evropljani se iscrpljuju pokušavajući da pronađu rešenje koje bi koristilo Ukrajincima, a Tramp želi da profitira od ovih sredstava. Ovaj predlog će verovatno svi odbiti.“

Reakcije zvaničnika iz Brisela

Visoki zvaničnik EU u Briselu ismejao je plan i istakao da Tramp nema ovlašćenja da odmrzne sredstva koja se drže u Evropi. Drugi su, prema rečima diplomata, reagovali psovkama, dok je jedan evropski političar izjavio: „Vitkof treba da poseti psihijatra.“

Rešenje pitanja zamrznute ruske imovine je izuzetno složeno zbog pravnih, političkih, bezbednosnih i ekonomskih rizika. Najveći problem je činjenica da se većina sredstava nalazi u belgijskom Evrokliru, što Belgiju čini najizloženijom mogućoj ruskoj odmazdi.

Prema planu EU, sredstva bi se koristila za zajam Ukrajini koji bi bio vraćen samo ako Rusija jednog dana pristane da plati ratnu odštetu.

Belgija, međutim, okleva, plašeći se finansijskih posledica ako Rusija pokuša da povrati sredstva, što je dovodi u sukob sa članicama koje zahtevaju bržu akciju.

Detalji američkog plana nisu jasni, ali dokument otvoreno navodi da SAD računaju na zamrznuta sredstva: 100 milijardi dolara „bilo bi uloženo u napore SAD za obnovu i investicije u Ukrajini“, pri čemu bi „SAD dobile 50% profita“. Evropa bi trebalo da doda još 100 milijardi, a „zamrznuta sredstva u Evropi bi bila odmrznuta“.

Ostatak ruske imovine bio bi uložen u „specijalni američko-ruski investicioni instrument“ za projekte koji bi navodno „ojačali globalnu stabilnost i zajedničke ekonomske interese“.

Zelenskog podržali Merc, Makron i Starmer

Plan je izazvao zabrinutost u evropskim prestonicama da se Tramp sprema da primora Ukrajinu na neravnomerno mirovno rešenje koje bi koristilo Vladimiru Putinu.