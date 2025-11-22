Slušaj vest

Jaka oluja sa obilnim kišama izazvala je štetu na mnogim mestima na severozapadu Grčke, prema današnjim izveštajima.

Podrumi i prizemlja kuća su poplavljeni, automobile su odnele bujice, a puteve su blokirala klizišta. Oko 280 milimetara kiše palo je u roku od nekoliko sati u oblasti oko grada Janine na severozapadu zemlje, saopštila je grčka meteorološka služba.

Škole će biti zatvorene u ponedeljak

Turističko ostrvo Krf je teško pogođeno. „Selo Karusades, dom za 2.000 ljudi, odsečeno je od ostatka sveta. Čak je i policijska stanica blokirana tonama blata“, rekao je gradonačelnik Severnog Krfa listu Katimerini.

Rekao je da se zvaničnici sada nadaju da će dovesti radne mašine iz drugih delova države kako bi uklonile zemlju. Mnogi putevi na ostrvu su blokirani ili uništeni. Škole će ostati zatvorene u ponedeljak.

Očekuje se da će kiša nastaviti da pada u pogođenom regionu danas, ali ne u tako jakim količinama. 2023. godine, veliki šumski požar je izbio na severu Krfa. Meteorolozi smatraju da su trenutne poplave znatno gore nego ranije jer nema vegetacije koja bi zadržala blato i kamenje.

(Kurir.rs/Index.hr/Prenela: M. V.)

