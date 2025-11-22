UHAPŠEN BIVŠI PREDSEDNIK BRAZILA! Sin organizovao stražu da čuvaju Žaira Bolsonara, a onda je policija upala u kuću! (FOTO/VIDEO)
Bivši predsednik Brazila,Žair Bolsonaro, uhapšen je u subotu u svojoj rezidenciji u prestonici Brazila, samo nekoliko dana pre nego što je trebalo da započne izdržavanje zatvorske kazne zbog vođenja pokušaja puča, prenosi CNN Brazil.
Preventivno hapšenje po nalogu Vrhovnog suda
Savezna policija saopštila je da je sprovela nalog za preventivno hapšenje, koji su sami policajci zatražili, a odobrio Vrhovni sud, navodi CNN Brazil. Bolsonaro je uhapšen u svom domu u Braziliji.
Izvori su rekli CNN Brazilu da je straža, koja ga je čuvala, organizovana od strane Bolsonaroovog najstarijeg sina, senatora Flavija Bolsonara, ispred kompleksa u kojem bivši predsednik živi, bila okidač za preventivno hapšenje.
Kazna od 27 godina zatvora
Bolsonaro je ranije ove godine osuđen na 27 godina zatvora zbog zavere za pokušaj puča nakon gubitka izbora 2022. godine od aktuelnog predsednika Luisa Injasija Lule da Silve. Do hapšenja je bio u kućnim pritvoru.