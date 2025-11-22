Slušaj vest

- To još nije na rasporedu, ali se ne može isključiti - rekao je on.

U svetlu predloga mirovnog sporazuma Donalda Trampa, to bi se moglo protumačiti kao prihvatanje ovog plana za kraj rata u Ukrajini od strane Vladimira Putina.

Vladimir Putin

Da li će Ukrajina na kraju prihvatiti američki plan, i da li će potom uslediti trijumfalni Putinov obilazak pokorenih teritorija, ostaje da se vidi, ali je jasno iz izjave Peskova da je to uzeto u obzir.

Plan za rešavanje spora između SAD

Aksios je izvestio da Sjedinjene Države vode "tajne konsultacije" sa Rusijom kako bi razvile mirovni sporazum koji se sastoji od 28 tačaka podeljenih u četiri kategorije: mir, garancije za Ukrajinu po uzoru na Član 5 NATO-a, bezbednost u Evropi i budući odnosi sa Sjedinjenim Državama.

Donald Tramp

Plan predviđa transfer cele teritorije Donbasa Rusiji u zamenu za bezbednosne garancije Sjedinjenih Država, zamrzavanje većeg dela linije kontakta u Zaporoškoj i Hersonskoj oblasti i zvanično priznanje Krima i Donbasa kao ruskih teritorija.

Štaviše, Vašington će ukinuti sankcije protiv Moskve i smanjiti vojnu pomoć Kijevu, što će smanjiti veličinu ukrajinskih oružanih snaga. Razmeštanje stranih trupa i oružja sposobnog da udari duboko u Rusiju biće zabranjeno na ukrajinskoj teritoriji. Ruski će biti proglašen državnim jezikom, a kanonska Ukrajinska pravoslavna crkva dobiće zvanični status.

Tramp je naveo 27. novembar kao rok da Ukrajina prihvati uslove njegovog mirovnog sporazuma.

Dramatično obraćanje Zelenskog

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se juče obratio Ukrajincima u video poruci, upozoravajući da se zemlja suočava sa jednim od najkritičnijih trenutaka od početka rata.

Govorio je o izuzetno snažnom političkom i diplomatskom pritisku Sjedinjenih Država i teškim odlukama koje Kijev mora da donese u narednim nedeljama.

- Sada doživljavamo jedan od najtežih trenutaka u našoj istoriji. Upravo sada, Ukrajina će možda morati da napravi izuzetno težak izbor: ili gubitak dostojanstva, ili rizik od gubitka ključnog partnera. Ili težak plan od 28 tačaka, ili izuzetno oštra zima, najsurovija, i dalji rizici pred nama. Život bez slobode, dostojanstva i pravde, i prinuda da verujemo nekome ko nas je već dva puta napao. Čekaće naš odgovor.

- Pritisak na Ukrajinu trenutno je među najtežima ikada - rekao je Zelenski.

- Konstruktivna potraga za rešenjima biće sprovedena sa Sjedinjenim Državama. Izneću argumente, ubeđivaću i nuditi alternative, ali nećemo dati neprijatelju nikakav razlog da kaže da Ukrajina nije spremna za mir - naglasio je ukrajinski predsednik.

- Naravno, mi smo napravljeni od čelika, ali čak i najjači metal može na kraju popustiti - rekao je Zelenski.

Bitka za Pokrovsk

Bitka za Pokrovsk, koja je konstantno jedno od glavnih žarišta tokom poslednje godine ruskog rata u punom obimu, i dalje je u toku uprkos tome što su ruske trupe u velikom broju infiltrirale u grad tokom novembra.

Ruske trupe su primećene ispred severnih predgrađa Pokrovska u Donjeckoj oblasti, izvestila je ukrajinska vojska, dok se intenzivne borbe za grad nastavljaju.

Izveštaj, koji je u nedelji za nama objavio 7. korpus za brzo reagovanje ukrajinskih vazdušno-desantnih snaga, potvrđuje da su ruske trupe – koje su prvobitno ušle u Pokrovsk sa juga u oktobru – sada verovatno prodrle u sve delove grada, iako je stvarna teritorijalna kontrola i dalje teško uočljiva.

Prema podacima 7. korpusa, 314 ruskih vojnika je poginulo u akciji u i oko Pokrovska tokom novembra, a još 71 je ranjeno.