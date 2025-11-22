Slušaj vest

Vrhovni sud Brazila izdao je u subotu nalog za preventivno hapšenje bivšeg predsednika Žaira Bolsonara, samo nekoliko dana pre početka izdržavanja zatvorske kazne u trajanju od 27 godina zbog pokušaja puča i svrgavanja levičara Lule da Silve.

Bolsonaro, koji je bio u kućnom pritvoru, prebačen je u sedište savezne policije u Braziliji.

Hapšenje bez lisica i bez medijske izloženosti

Sudija Vrhovnog suda Aleksandre de Moraeš, koji je vodio slučaj, naglasio je u odluci da se hapšenje mora izvršiti "uz puno poštovanje dostojanstva bivšeg predsednika Žaira Mesiasa Bolsonara, bez upotrebe lisica i bez medijskog izlaganja".

Bolsonarova saradnica Andrijeli Sirino potvrdila je za AP da je hapšenje obavljeno oko 6 sati ujutru, samo nekoliko sati nakon iznenadne odluke sudije.

Bivši predsednik (70) prebačen je iz svoje kuće u luksuznom delu Žardim Botaniko u sedište federalne policije.

Video njegovog sina podstakao odluku o hapšenju

Sudija navodi da je jedan od okidača za preventivno hapšenje bio video koji je ove nedelje objavio Bolsonarov sin, senator Flavio Bolsonaro, u kom je pozvao pristalice da izađu na ulice u odbranu njegovog oca.

Sudija je poručio da takvi pozivi predstavljaju "podsticanje nepoštovanja ustava, sudskih odluka i demokratskih institucija" i da pokazuju da "kriminalna organizacija nema granice u pokušaju da stvori haos i sukobe u zemlji".

- Brazilska demokratija dostigla je dovoljno zrelosti da procesuirа nezakonite i patetične pokušaje odbrane kriminalne organizacije odgovorne za pokušaj državnog udara - dodao je sudija.

Podrška pristalica i politički kontekst

Neke Bolsonarove pristalice, koji tvrde da je bivši predsednik žrtva političkog progona, očekuju se tokom vikenda ispred sedišta federalne policije.

Bolsonaro se od avgusta nalazio u kućnom pritvoru, nedeljama pre nego što je osuđen u procesu zbog pokušaja puča. Njegovi advokati su tražili da kaznu služi kod kuće zbog navodno lošeg zdravstvenog stanja.

Lokalni mediji navode da je trebalo da počne da služi kaznu već naredne nedelje, nakon što je iscrpeo sve žalbe.

Kaznu mora da odsluži u zatvoru

Preventivno hapšenje ne znači da će Bolsonaro ostati u sedištu policije, jer brazilski zakon zahteva da svi osuđenici kaznu započnu u zatvoru.

Bolsonaro i njegovi saradnici osuđeni su od strane sudija Vrhovnog suda zbog pokušaja rušenja demokratije u Brazilu nakon njegovog poraza 2022. godine od predsednika Luisa Injasija Lule da Silve.

Tužioci tvrde da je plan uključivao i navodnu zaveru za ubistvo Lule, kao i podsticanje nereda početkom 2023. godine.

Takođe je proglašen krivim za vođenje naoružane kriminalne organizacije i pokušaj nasilnog ukidanja demokratskog poretka, što su optužbe koje Bolsonaro negira.

I dalje ključna politička figura

Iako ne može da se kandiduje do 2030. godine zbog zabrane od strane izborne komisije, Bolsonaro ostaje jedna od glavnih figura desnice u Brazilu. Ankete pokazuju da bi bio snažan kandidat već na izborima naredne godine da mu je kandidatura dozvoljena.