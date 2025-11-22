Slušaj vest

Predstavnici američke vlade i Ukrajine uskoro će započeti razgovore o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini. To je saopštilo ukrajinsko pregovaračko telo.

Sastanak tokom narednih dana

Prema navodima Kijiva, "u narednim danima" predstavnici SAD i Ukrajine održaće konsultacije u Švajcarskojo američkom predlogu za okončanje rata.

Šef ukrajinskog Saveta za nacionalnu bezbednost, Rustem Umerov, napisao je na Telegramu da će se voditi razgovori između visokih predstavnika obe zemlje o "mogućim tačkama budućeg mirovnog sporazuma".

- Cenimo učešće američke strane i njihovu spremnost za suštinske razgovore - napisao je Umerov.

U ranijoj verziji njegove objave bila je pomenuta i uključenost evropskih partnera, ali je Umerov taj deo naknadno izmenio bez objašnjenja.

"Ukrajina nikada neće stajati na putu mira"