Slušaj vest

Muškarac (58) je imao  skupe posledice zbog „šale“ koju je napravio tokom prijave na aerodromu u Lajpcigu.

Tokom bezbednosnih provera, našalio se da ima bombu u koferu, a kada ga je iznenađeno osoblje pitalo o tome, ponovio je to.

Međutim, kontrolori nisu bili raspoloženi za takve šale. Putnik je odmah izbačen, pozvana je policija, a njegov kofer, koji je izvađen iz prtljažnika aviona, dodatno je proveren.

Iako u njegovom prtljagu nije bilo bombi niti drugih opasnih predmeta, putnik je ubrzo izgubio osmeh. Nije putovao u Egipat na planirani odmor, a prema policijskom izveštaju, isto se dogodilo i petoro ljudi koji su ga pratili.

Policija je ispitala muškarca, nemačkog državljanina, i pokrenula istragu zbog sumnje da je remetio javni red lažnim prijavljivanjem krivičnog dela i upućivanjem pretnji. Suočava se sa novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom od tri meseca do pet godina.

Pored toga, aerodrom i avio-kompanija razmatraju tužbu za odštetu, čiji iznos još nije preciziran, prema informacijama televizijske stanice Miteldojčer Rundfunk. Avion je zbog incidenta poleteo sa deset minuta zakašnjenja.

(Kurir.rs/Klix)
Ne propustiteBosna i HercegovinaSNEŽNE PADAVINE OD RANOG JUTRA IZAZVALE KOLAPS U SARAJEVU! Blokirani putevi, građani apeluju na HITNU INTERVENCIJU SLUŽBI Veći deo Bosne pod snegom (VIDEO)
sneg Sarajevo
PlanetaDETALJI HAPŠENJA TRAMPOVOG SAVEZNIKA! Bolsonara odveli u ZATVOR "dostojanstveno", bez lisica i medijske pompe, i dalje je POLITIČKA GROMADA! (FOTO/VIDEO)
profimedia0630941678-zair-bolsonaro.jpg
PlanetaZELENSKI POKLEKAO: Šalje delegaciju na mirovne pregovore sa SAD i Rusijom, objavio je spisak diplomata i ukaz!
x EPA Benjamin Girette Pool.jpg
PlanetaUHAPŠEN BIVŠI PREDSEDNIK BRAZILA! Sin organizovao stražu da čuvaju Žaira Bolsonara, a onda je policija upala u kuću! (FOTO/VIDEO)
zair-bolsonaro.jpg