Muškarac (58) je imao skupe posledice zbog „šale“ koju je napravio tokom prijave na aerodromu u Lajpcigu.

Tokom bezbednosnih provera, našalio se da ima bombu u koferu, a kada ga je iznenađeno osoblje pitalo o tome, ponovio je to.

Međutim, kontrolori nisu bili raspoloženi za takve šale. Putnik je odmah izbačen, pozvana je policija, a njegov kofer, koji je izvađen iz prtljažnika aviona, dodatno je proveren.

Iako u njegovom prtljagu nije bilo bombi niti drugih opasnih predmeta, putnik je ubrzo izgubio osmeh. Nije putovao u Egipat na planirani odmor, a prema policijskom izveštaju, isto se dogodilo i petoro ljudi koji su ga pratili.

Policija je ispitala muškarca, nemačkog državljanina, i pokrenula istragu zbog sumnje da je remetio javni red lažnim prijavljivanjem krivičnog dela i upućivanjem pretnji. Suočava se sa novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom od tri meseca do pet godina.