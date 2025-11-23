NESLANA ŠALA: Putnik hteo da nasmeje osoblje na aerodromu, pomenuo BOMBU, OVAKO su reagovali
Muškarac (58) je imao skupe posledice zbog „šale“ koju je napravio tokom prijave na aerodromu u Lajpcigu.
Tokom bezbednosnih provera, našalio se da ima bombu u koferu, a kada ga je iznenađeno osoblje pitalo o tome, ponovio je to.
Međutim, kontrolori nisu bili raspoloženi za takve šale. Putnik je odmah izbačen, pozvana je policija, a njegov kofer, koji je izvađen iz prtljažnika aviona, dodatno je proveren.
Iako u njegovom prtljagu nije bilo bombi niti drugih opasnih predmeta, putnik je ubrzo izgubio osmeh. Nije putovao u Egipat na planirani odmor, a prema policijskom izveštaju, isto se dogodilo i petoro ljudi koji su ga pratili.
Policija je ispitala muškarca, nemačkog državljanina, i pokrenula istragu zbog sumnje da je remetio javni red lažnim prijavljivanjem krivičnog dela i upućivanjem pretnji. Suočava se sa novčanom kaznom ili zatvorskom kaznom od tri meseca do pet godina.
Pored toga, aerodrom i avio-kompanija razmatraju tužbu za odštetu, čiji iznos još nije preciziran, prema informacijama televizijske stanice Miteldojčer Rundfunk. Avion je zbog incidenta poleteo sa deset minuta zakašnjenja.