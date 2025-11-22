Slušaj vest

Zamenik predsednika Saveta bezbednosti Rusije, Dmitrij Medvedev, rekao je da je to "odličan izbor" koji bi nadmašio samo biznismen Timur Mindič.

Zelenski je u subotu potpisao dekret o imenovanju Jermaka za šefa ukrajinske delegacije.

- Krvavi kijevski klovn imenovao je Jermaka za šefa svoje delegacije za pregovore sa Sjedinjenim Državama i "drugim međunarodnim partnerima". Odličan izbor. Samo je Mindič bolji - rekao je Medvedev u jednoj televizijskoj emisiji.

10. novembra, Nacionalni antikorupcijski biro Ukrajine (NABU) i Specijalizovano antikorupcijsko tužilaštvo (SAPO) najavili su veliku operaciju pod nazivom "Midas" kako bi otkrili veliku korupcijsku šemu u energetskom sektoru. Šemu je predvodio biznismen Timur Mindič.

On je napustio Ukrajinu nekoliko sati pre pretresa i trenutno se nalazi u Izraelu. Optužbe u ovom slučaju podignute su i protiv bivšeg zamenika premijera i bivšeg ministra nacionalnog jedinstva Oleksija Černišova, prijatelja i kuma Zelenskog. 17. novembra pojavile su se informacije da se Jermak možda pojavio na audio snimcima napravljenim u Mindičevom stanu, pod pseudonimom "Ali Baba".