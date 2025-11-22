Slušaj vest

Predsednik Južne Afrike Siril Ramafosa, domaćin ovogodišnjeg samita Grupe 20, izjavio je u subotu da postoji "ogroman konsenzus" o usvajanju završne deklaracije, uprkos tome što su SAD bojkotovale događaj.

Prema navodima četiri izvora upoznata sa situacijom, izaslanici G20 su već u petak sastavili nacrt deklaracije bez američkog učešća, što je iznenađujući potez koji je visoki zvaničnik Bele kuće nazvao "sramnim".

Jedan od izvora potvrdio je da nacrt uključuje reference na klimatske promene, uprkos protivljenju administracije predsednika Donalda Trampa, koji negira naučni konsenzus da globalno zagrevanje uzrokuju ljudske aktivnosti.

U uvodnom obraćanju na samitu u Johanesburgu, Ramafosa je rekao da "postoji ogroman konsenzus i saglasnost da je jedan od zadataka koje treba da obavimo odmah na početku, usvajanje naše deklaracije."

Zahvalio je svim delegacijama koje su "u dobroj veri sarađivale sa Južnom Afrikom na izradi kvalitetnog G20 dokumenta".

- Ne smemo dozvoliti da bilo šta umanji vrednost, značaj i uticaj prvog afričkog predsedavanja G20 - dodao je on.

Tramp odbacuje agendu Južne Afrike

Tramp je izjavio da američki zvaničnici neće prisustvovati samitu zbog optužbi da vladajuća crna većina u Južnoj Africi proganja belu manjinu.

Takođe je odbacio agendu domaćina koja podrazumeva jačanje solidarnosti i pomoć zemljama u razvoju da se prilagode ekstremnim vremenskim uslovima, pređu na čistu energiju i smanje troškove zaduživanja.

Američki bojkot je bacio senku na Ramafosine planove da istakne ulogu Južne Afrike u jačanju multilateralne diplomatije, ali neki analitičari smatraju da to može biti i prednost ukoliko ostale članice prihvate afričku agendu i postignu napredak u donošenju sadržajne deklaracije.

Još uvek nije jasno kakvi su kompromisi napravljeni da bi se postigao dogovor o nacrtu.

Klimatske teme u centru spora

SAD su se protivile svakom spominjanju klime ili obnovljive energije tokom rasprave, a i neke druge članice često pokazuju rezervu prema ovim temama.

Tri od četiri ključne tačke južnoafričke agende su priprema za klimatske katastrofe, finansiranje prelaska na zelenu energiju i obezbeđivanje pravedne dobiti od eksploatacije kritičnih minerala i direktno su povezane sa klimatskim promenama.

Četvrta tačka odnosi se na pravičniji sistem zaduživanja za siromašne zemlje.

Predaja predsedavanja "praznoj stolici"

SAD bi trebalo da predsedavaju G20 tokom 2026. godine.